Amagá siente consecuencias por incendio en mina San Fernando

El elemento que permitió saber que el fuego se había extinguido fue precisamente la baja en las concentraciones de CO, que es el indicador del fuego. Cuando la mina ardía en su interior, las concentraciones llegaban a las 250 partes por millón. Ahora están en menos de 10, indicador de que no hay llamas. El incidente se presentó en la abscisa 700, una zona profunda donde está la planta de energía, lo que podría haber causado daños fuertes que implicarían que esta deba ser reemplazada. Pero todo es incierto mientras no se acceda al túnel para evaluar los daños.

Este hecho afecta a la empresa y sus trabajadores e impacta prácticamente a todo el municipio, pues esta es una de las empresas mineras de mayor tamaño de Amagá y toda la cadena productiva está asociada a la producción de carbón. Si no sale el mineral, no hay dinero circulando.

El fuego, que se inició en la tarde del 15 de octubre, se habría apagado hace diez días. Pero fue solo eso, porque el humo sigue presente y no solo impide evaluar los daños sino que no permite reanudar las labores productivas.

En Carbones San Fernando laboran 433 personas, todas dependen de su salario, pero entre proveedores, transportadores y servidores son 1.500 personas que también ven diezmados sus ingresos.

El gerente, que calcula en $1.200 millones las pérdidas hasta el momento, sostiene que la empresa ha hecho un esfuerzo pagándoles los salarios a todos. Sin embargo, algunos dicen que les adeudan dos quincenas. Otros, que les han abonado la mitad.

“A mí me pagaron primero una mitad y después la otra, la empresa no nos ha dejado morir, acá pagan bien”, sostiene Antonio Cano, de 57 años. Dice que pasa días muy difíciles, pues sin plata no se puede vivir y se está limitando a pagar servicios y gastar lo estrictamente necesario.

Hernán Darío Herrera, minero que llevaba dos años en la empresa, renunció el viernes: “Me salió otro trabajo, acá me deben dos quincenas y yo tengo una deuda en un banco y no me puedo quedar quieto”, dice, con su carta de renuncia en la mano y, en su mente, la obligación de responder por su esposa y dos hijos. No tenía más remedio.

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, preocupado por la situación, hace gestiones para que esta empresa salga avante por el bien de su pueblo.

“El golpe lo siente todo el lugar, el comercio, los supermercados, las cadenas de víveres, los negocios de bebidas, la economía está estancada”, expresa el mandatario, que si bien no puede aportar recursos de la Alcaldía para apoyar los mineros, pide a los gobiernos Nacional y Departamental ayudas para esta población.

Tatiana Agudelo, empleada de una salsamentaria, ratifica los lamentos del alcalde: “Las ventas han bajado 80 %, es contadita la gente que viene a comprar”, advierte.

Carlos Acevedo, de Dhoma Bar, uno de los más concurridos, se ayuda organizando torneos de billar, con premios incluidos, para atraer clientela: “Este pueblo es minero y los mineros son amigos de venir a estos sitios con sus familias, el asunto es grave”, afirma.

El dueño de un restaurante dice que cuando la mina está produciendo, salen entre 18 y 20 tractomulas con carbón por día, “pero hoy si acaso sale una y llevando ripio”.

Hace ocho años (junio de 2010) esta mina sufrió otra tragedia que dejó 73 muertos y millonarias pérdidas económicas. La empresa, indica el gerente, apenas se estaba recuperando y se presenta esta otra contingencia, “pero no vamos a salir corriendo, estamos haciendo todo por superar el problema, esperamos hacerlo en el menor tiempo posible”, asegura.