Nororiente de Medellín e Itagüí, sin agua por algunas horas

El servicio de acueducto en algunos sectores de la ciudad han sido y serán interrumpidos temporalmente, debido a intervenciones que realiza EPM.

Tanto en Itagüí como en el nororiente de Medellín, la empresa de servicios públicos pondrá a disposición de los usuarios carrotanques que suministren agua potable mientras dure la interrupción.

En Itagüí fue interrumpido parcialmente este miércoles

Actualmente, EPM trabaja para estabilizar el sistema, sin embargo, debido a las condiciones actuales, la empresa manifestó que se requieren interrupciones adicionales en las siguientes zonas de la localidad:

• Barrios El Porvenir, Santa María No.3 (calle 83 hasta calle 83 y desde carrera 58 hasta carrera 58) y la zona rural de Itagüí, El Progreso y El Pedregal. La interrupción del acueducto se hará en estos sectores los días miércoles 14, viernes 16 y domingo 18 de febrero entre las 2:00 p.m. y las 4:00 a.m. del siguiente día consecutivo.

• Barrios El Rosario-Loma de los Zuleta, Santa María 3, El Ajizal, Los Gómez, La Finca Santa María 1 (entre calle 70 hasta calle 79 desde carrera 52D hasta carrera 59) y la zona rural de El Ajizal, El Progreso, Los Gómez y Santa Lucía. Allí se hará la interrupción los días jueves 15 y sábado 17 de febrero, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 a.m. del siguiente día consecutivo.

Para acompañar a la comunidad, EPM dispuso de dos carrotanques que suministrarán agua potable mientras dure la interrupción.

Interrupción de acueducto en el nororiente de Medellín

El próximo jueves 15 de febrero habrá interrupción del servicio de acueducto en sectores del nororiente de Medellín, con el objetivo de realizar el lavado de uno de los tanques de almacenamiento de agua potable de la red.

EPM explicó que “la interrupción de acueducto se adelanta como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad”.

La suspensión del agua será mañana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectará a 12.214 clientes que residen en estos barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

En este caso, la empresa acompañará a los habitantes de la zona con el suministro de agua potable a través de carrotanque mientras dure la interrupción.

Conozca aquí las interrupciones programadas de acueducto y energía:

https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios/clientes-y-usuarios/interrupciones-del-servicio