El impresionante cambio de Jericó con la llegada del turismo

Edward Patrick Duigenan tiene ojos azules y con su acento anglo-paisa dice no tener apegos. En 1997, este irlandés estaba sentado en la silla del avión que partiría de Táchira, en Venezuela, a Galápagos. Antes de llegar a este archipiélago del océano Pacífico, ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador, el avión realizó una parada en Bogotá sin saber que, por una equivocación, el siguiente vuelo nunca saldría.

Edward no dibuja castillos, ni la Catedral de San Patricio de Dublin, Irlanda. Lo inspiran, al momento de plasmar su arte, los coloridos balcones de Jericó, las vacas que recorren las veredas, los hombres con sombreros blancos que llevan a sus espaldas costales con café, los invernaderos que se han ido tomando las montañas de este pueblo del Suroeste antioqueño y la historia de la Santa Madre Laura Montoya.

Después de recorrer algunos destinos del país, en el Parque Tayrona de Santa Marta, Edward conoció a una joven paisa que se convertiría en su amor y que, años más tarde, lo llevaría con ella a un pueblito antioqueño de calles faldudas, guayacanes amarillos y sonrisas, fundado en 1851, al que el obispo Juan de la Cruz Gómez Plata bautizó Jericó, en honor a la primera ciudad que encontraron los israelitas al pisar la tierra prometida.

Edward no es romántico, no se enamoró de Jericó a primera vista. La temperatura de este municipio, cuando fue por primera vez en 2005, le pareció muy baja, le dio asma, rinitis y bronquitis, sin embargo, cuatro años después regresó para quedarse.

Allí estaba, hospedado en un hotel que le costaba $240.000 el mes, en medio de otros rubios con ojos claros, pero con acento paisa. En un municipio de 193 km cuadrados de superficie con 14 iglesias católicas y una santa.

Edward no practica ninguna religión. A diferencia de sus vecinos, no tiene colgadas en sus paredes imágenes del corazón de Jesús, ni velas encendidas para la virgen María o santa Laura Montoya, y mucho menos destina un espacio de la cama para una pequeña porcelana del divino niño. No es católico, pero se escandaliza al ver a una pareja besándose en el centro del parque, rodeada de jericoanos, palomas, perros y turistas, frente a la catedral.

“Aquí no hay igualdad. Parece que existiera una hegemonía conservadora en este pueblo”, expresa con su acento anglosajón, pero arrastrado al final, como los antioqueños. Y lo manifiesta también a través de sus pinturas, en las que caricaturiza a políticos y religiosos.

Aunque él cree que tanto en Irlanda como en Medellín podría encontrar con mayor facilidad un empleo como artista o profesor de inglés, compartía con su pareja algo en común: a ninguno le gustaba trabajar en una ciudad grande, ni ponerse un traje, o tener que esperar para saber si los vehículos van a respetar la luz roja de los semáforos antes de cruzar una avenida. Además, Edward encontró encantador que “en Jericó te fían el almuerzo y, sin pedirlo, te abren cuenta en papelerías y ferreterías”.

En poco tiempo compró una de las casas de estilo republicano, dos pisos, paredes amarillas de bahareque y una pequeña ventana por la que entran lagartijas, mariposas, el sonido de monos aulladores y la vibración de las campanas de la catedral que cada 15 minutos recuerdan que, pese a la calma, el tiempo avanza sin tregua.

Ya van 13 años desde que este irlandés hace parte de los 12.103 residentes que habitan Jericó. No extraña a sus compatriotas, porque dice que la amabilidad y sencillez de los jericoanos se los recuerda, al igual que un buen plato de comida, un café, un whisky o una copa de vino que se toma de vez en cuando en el parque.

Aunque el irlandés disfruta bailar salsa como le enseñaron las paisas, en el parque se escuchan más rezos que parrandas, se encuentra más vino de consagrar que aguardiente y se presentan más orquestas sinfónicas que vallenateros.

Edward ignora a los 500 turistas que, según autoridades locales, en promedio visitan el pueblo los fines de semana. Se la pasa en su casa preparando exposiciones de pintura y escultura, mientras algún alumno lo llama para le dé una clase de inglés particular.

La exposición más reciente está en el Museo Maja y en esta plasma una reflexión por los invernaderos que están reemplazando el verde de las montañas. Es que el Cristo Rey que está en el morro El Salvador, a 2.000 metros de altura, ya no tiene ante sus ojos los cafetales, sino invernaderos de tomate y las fincas modernas con piscinas y portones brillantes.

Edward considera que este lugar tiene todos los requisitos para ofrecerle una vida práctica y sin estrés, pero dice que los costos lo están desplazando. “He pensado en irme de aquí, ya que todo es muy costoso, el turismo se ha vuelto un gasto para el pueblo, he buscado opciones en municipios cercanos”, dice.

El mismo hotel que fue testigo de su llegada, en el que pagaba $270.000 al mes, ya pide $350.000 por noche a las parejas que llegan a descansar, conocer y rezar.