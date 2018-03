En lectura de su sentencia, Gustavo Villegas espera que se mantenga preacuerdo

Los argumentos, de un lado y otro, sobre la petición de la Fiscalía para que se declare la nulidad del preacuerdo del pasado 12 de febrero entre la defensa de Gustavo Villegas y un delegado del ente acusador, fueron expuestos, ayer, ante la juez en una audiencia que estaba destinada para la lectura de la sentencia al exsecretario de Seguridad de Medellín.

En consecuencia, hoy, además de confirmar los meses de cárcel e inhabilidad para el exfuncionario, la juez emitirá un concepto sobre la solicitud de la negociación en la que Villegas aceptó el cargo de abuso de función pública para que no fuera sentenciado por concierto para delinquir.

El ente acusador, que desde su nivel central decidió relevar del caso al fiscal que avaló dicha negociación, esgrimió un paquete de argumentos jurídicos para aducir que la decisión desprestigia la administración de justicia al no tener en cuenta un delito que como el concierto para delinquir, afecta la seguridad pública.

“Las negociaciones o preacuerdos no pueden sino prestigiar la administración de justicia y este no tiene ese condición, porque no hay una vocación de contraprestación para la Fiscalía General con rebajar de esa manera los cargos y no conseguir nada a cambio”, apuntó la fiscal 41 especializada contra el crimen organizado.

Añadió que los mínimos requisitos de la conducta punible fueron retirados: concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico.