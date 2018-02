La Alcaldía logró nueva evaluación sobre transparencia de su gestión

El pasado 25 de enero se hizo público que, según el reporte del IGA, correspondiente a las gestiones de las gobernaciones y alcaldías del país en 2016, la capital antioqueña pasó del puesto 6 en 2015, al 124 el años siguiente, entre los 1.101 municipios evaluados.

Como lo reiteró ayer la contralora de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, el hecho se presentó por la discordancia entre los dos sistemas que almacenan y manejan la información de los contratos públicos en la ciudad y en el país.

“Los datos no los tomaron de nuestro sistema, que se llama Gestión Transparente, sino del SIA Observa. En ese aspecto se generó la diferencia de más de mil contratos, lo que afectó la evaluación del ciudad en este indicador”, agregó Bonilla.

Nicolás Ríos, secretario de Servicios y Suministros de Medellín, detalló que los principales faltantes por revisar fueron los contratos y el plan de compras.

Con esta verificación, la publicación de contratos pasó del 54,9 puntos sobre 100 a 91,2, el Plan Anual de Adquisiciones tenía 0 puntos y llegó a 100 y, sobre regalías, la Procuraduría determinó que este no aplica para la ciudad, pues Medellín no ha sido designada como entidad ejecutora de recursos del Sistema General y, por ello, no está en la obligación de reportarlo.