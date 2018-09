“La crisis por la calidad del aire nos sacudió”

Juan Carlos García B.

Experto en Urbanismo, Ordenamiento y Gestión Territorial

ANÁLISIS

“Pasar de planificar a gestionar el territorio”

El Área tiene tres funciones principales: la planificación, la movilidad y el medio ambiente, siendo la primera la que direcciona las acciones a futuro de la región. La entidad ha emprendido la planificación desde 2006. En 2011 estructuró el Plan Bio 2030 y actualmente está desarrollando otros ejercicios de planificación y, aunque nunca sobra profundizar en la planificación, el problema es que esos ejercicios no logran aún las transformaciones.

Desde hace 12 años tenemos planes metropolitanos y no hemos avanzado. Tenemos el Cinturón Verde metropolitano y el Parque Central de Antioquia para detener el crecimiento y mejorar la calidad del aire, pero no se han materializado. Tenemos diseñadas dos centralidades en el norte y el sur, pero tampoco se han materializado. Tenemos la creación de una estación multimodal en el sur para evitar que los buses ingresen y contaminen, pero tampoco la hemos hecho. El Área necesita instrumentos de gestión y evolucionar la institución para poder hacer gestión, por eso se ha mencionado la necesidad de crear una empresa gestora que desarrolle proyectos, tal como la EDU en Medellín. Para realizar la gestión se debe crear un sistema de reparto de cargas y beneficios porque el Área carece de herramientas financieras. Sin estas herramientas la planificación se queda en el papel y eso se traduce en que no se ejecutan proyectos que impactan las otras dos razones de ser de la entidad: la movilidad y el medio ambiente. Si logramos una ciudad compacta no deforestaríamos las laderas y mejoraríamos la calidad del aire; si hacemos las centralidades, el Cinturón y la terminal multimodal reduciríamos emisiones. Los problemas están diagnosticados hace mucho tiempo, es hora de pasar de la niñez a la adolescencia. No es solo la actual administración, hemos fallado desde hace muchos años.