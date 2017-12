Falta de recursos agotó esperanza de tren ligero para la 80

En las últimas semanas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha mencionado varias veces que la implementación de los sistemas de transporte masivo de la ciudad no deben detenerse por tener que esperar los recursos del Gobierno Nacional y, por eso, hay que revaluar cuanto antes el proyecto del tren ligero por la carrera 80, sugiriendo al mismo tiempo que, con los recursos que tiene hoy la administración, se podría empezar con un sistema de buses eléctricos.

“Avanzar en el sistema integrado de transporte tiene que ser una obsesión de todos, pero debemos plantearnos cómo lo vamos a financiar. Lo dije en la última junta del Metro: al paso que vamos no se podrá cumplir el Plan Maestro del Metro 2006-2030, porque no estamos contando con el apoyo de la Nación, el cual, por ley de metros —Ley 310 de 1996—, debería ser obligatorio. ¿Por qué Medellín no puede acceder a estos recursos? Hemos hecho un esfuerzo mayor al de todas las ciudades colombianas”, afirmó Gutiérrez Zuluaga en sesión plenaria del Concejo.

El mandatario local recordó que un tren ligero por el corredor de la carrera 80 —principal vía occidental de norte a sur y viceversa de Medellín— cuesta 2,8 billones de pesos y que actualmente solo se cuenta con 600.000 millones de pesos. Por eso invitó al Concejo a que lo acompañe en la toma de decisiones importantes en términos de infraestructura y acerca de cuál sistema de transporte debe circular por allí.

“Tenemos unos retos importantes en términos ambientales. No nos podemos quedar esperando años para tener los sistemas deseables, porque la ciudad seguirá complicándose. Hay que redefinir el modelo y pensar cómo vamos a solucionar los problemas ambientales —calidad del aire— y de movilidad”, dijo.

“Creo mucho en los sistemas eléctricos para la movilidad sostenible. Pongámonos el reto como ciudad, de reemplazar el 100 por ciento de los buses de Metroplús que hoy funcionan con gas y también tenemos que considerar los buses eléctricos para otros corredores de la ciudad, como el de la 80”, concluyó el Alcalde de Medellín.