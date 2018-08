Los carros también tienen su cementerio

No hay tumbas, ni flores, y nunca hubo un sepelio, pero es un cementerio. Tiene casi 20.000 “cadáveres” que nadie visita y que recorrieron las calles de Medellín, incluso, desde los años 70 cuando la ciudad estaba llena de buses, de automóviles Renault 4 nuevos, pocas motos y ningún vagón del metro.

Este, si se quiere, también es el patio de moribundos: vehículos que pasaron más de tres meses en los patios de Los Colores, Caribe y La Regional (otros tres de la Secretaría de Movilidad de Medellín) y que aún no han sido reclamados.

Aquí el óxido no es el rey, pero sí lleva una cruzada por dominar el territorio. Se lo ve asomar en las cadenas de las motos, subiendo por los retrovisores en busca de los manubrios, sillas y motores.

Las motos están repartidas en las graderías de lo que alguna vez fue un teatro al aire libre y en las escaleras de acceso a los cerros. A las más afortunadas, el azar las dejó en viejos baños y bodegas, donde el Sol y la maleza no las tocan.

Esos cadáveres oxidados se han convertido en un problema para la ciudad, que cada año gasta varios millones de pesos en arriendos y seguridad para mantenerlos, y que no puede deshacerse de ellos porque la ley aún no le da las herramientas para hacerlo.

María Patricia Zúñiga Campo, subsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad de Medellín explica que aunque el país tiene una Ley de Patios (Ley 1730 de 2014) que busca descongestionar los sitios, autorizando la chatarrización de los vehículos abandonados, hay vacíos que han impedido tomar acciones.

“En diciembre de 2014 y diciembre de 2015, con base en la ley, publicamos en la prensa los listados de 12.315 vehículos que estaban aquí. De ellos logramos declarar en abandono 6.061, pero no los hemos podido chatarrizar porque aún quedan deudas que nos impiden cancelar las matrículas y no podemos dejar con vida jurídica un bien que ya no existe”, dice.

Muchos de los impuestos que adeudan los propietarios de esos vehículos, explica Zúñiga, son recursos de entidades como el Departamento y otros municipios, y para cancelar la matrícula —documento requerido para la chatarrización— es obligatorio que ellas expidan el paz y salvo.

A eso se suma que muchos de los vehículos están decomisados desde antes de que se creara el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt. En esos casos, para identificar quiénes son los propietarios, es necesario recurrir a secretarías de tránsito de todo el país. “Con los carros se puede saber de qué ciudad son, porque la placa lo dice, pero con las motos la tarea es compleja porque todas dicen simplemente Colombia”, agrega.

Y la cosa se puede complicar más. Si el dueño del vehículo ya falleció, la Secretaría debe contactar a los herederos, determinados o indeterminados, para avanzar con el proceso.

Si el carro o moto está implicado en un accidente con lesionados o víctimas, debe mantenerse en los patios hasta que las autoridades judiciales así lo definan; y si es objeto de algún embargo, tampoco puede ser cancelada su matrícula hasta que el proceso civil termine.