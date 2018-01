Los huecos de Medellín que se resisten a desaparecer

En el 2017, cuando la ciudadanía comenzó a protestar y pintar los baches que invadían las calles, la Alcaldía de Medellín dio inicio a un plan de recuperación de la malla vial y logró tapar 9.058 huecos, equivalentes a 30,4 kilómetros por carril.

Pero apenas iniciando el 2018, varios ciudadanos denunciaron que muchos de esos huecos reaparecieron. Juan Restrepo contó que a su regreso de vacaciones se encontró con un nuevo charco en la calle 16A que comunica a la Avenida Regional con Las Vegas. “Hace más de cinco meses iba manejando por ahí y había un hueco. Yo no alcancé a reaccionar y me caí, pero por fortuna no me pasó nada. A los días eso lo taparon, pero vea”, dijo señalando de nuevo el cráter.

Andrew Cano reportó ,a través de la página de Facebook de EL COLOMBIANO, que muy cerca de la estación Aguacatala, también sobre la Avenida Regional, un bache que había sido tapado quedó con un resalto. “Parece reductor de velocidad (...) este me costó $560 mil pesos”, dijo.

¿Qué está pasando? La Secretaría de Infraestructura de Medellín informó que se está trabajando en la reparación de la malla vial, y anunció que analizará los sitios denunciados por los lectores para buscar soluciones.

Paula Palacio Salazar, titular de esa dependencia, explicó que durante el segundo semestre de 2017 fueron recuperados 30,4 kilómetros por carril en vías como la Autopista Norte, la carrera 65, la calle 10 (en El Poblado) y la vía principal que conduce hacia el barrio Santo Domingo, y y confirmó que en lo corrido del año se han tapado 331 huecos.

La meta para 2018 es intervenir otros 20,7 kilómetros por carril. “La inversión para el mejoramiento de la malla vial de Medellín es superior a los $102 mil millones”, dijo.

Los trabajos, por ahora, se centrarán en la calle San Juan entre calles 84 y 92, y en el lugar trabajan 70 personas. La intervención se hará en horas de la noche, dijo Palacio, para evitar afectaciones a la movilidad en esa vía arteria.

“Es una intervención que consta de dos actividades principales que son el fresado y la repavimentación, que nos permitirán en un tramo de 3,66 kilómetros por carril, tener un mejoramiento de las condiciones de la malla vial para el disfrute de todos los ciudadanos”, agregó.

Además anunció que se está preparando la intervención en la avenida Las Vegas, entre la calle 10 y la glorieta de La Aguacatala; en la vía de acceso al corregimiento de Santa Elena y en los barrios Doce de Octubre y Robledo.

“Estas intervenciones nos ponen en unas condiciones mucho mejores. Y el reto para el 2018 es mejorar la calidad de la malla vial con repavimentaciones de vías principales y reparaciones por comunas, como ya se venía haciendo”, sentenció.