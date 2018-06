Los minutos finales de Bernavento

Desde la barrera de seguridad, ubicada a 50 metros, Melissa Vanegas, propietaria del apartamento 203 del edificio, vio cómo los trabajadores pasaban por la que fue la sala del mismo, que ya no tiene puertas ni ventanas. “Ahí quedaron nuestros enseres, no los sacamos porque nuestra ilusión era volver. Con el edificio se van muchos de nuestros sueños y patrimonio”, contó.

Armados con taladros, 9 de los 15 empleados de la empresa Demoliciones Atila perforaron ayer las columnas del edificio Bernavento, ubicado en la loma de Los Bernal, para insertar 280 cargas de explosivo Indugel, que se detonarán a las 10:00 a.m. de hoy, y así poner fin a la edificación que está en riesgo inminente de colapso.

Jaime Enrique Gómez, director (e) del Dagrd confirmó que el edificio caerá a las 10:00 de la mañana hacia el costado sur, sobre un predio que la Alcaldía compró por 1.900 millones de pesos. “Esta no será una implosión, porque eso solo ocurre cuando todo el edificio quede en escombros. En este caso es un derribamiento porque está programado que se destruya solamente la parte de arriba y que los niveles inferiores -sótano y subsótano- queden en pie para que contengan los escombros”, dijo.

Gómez aclaró que la prioridad en la operación es la seguridad de los vecinos, por esolos apartamentos aledaños (unidades Torres de los Bernal, Bernalejas y el complejo geriátrico Hábitat) fueron cubiertos con lonas.

Operación minuciosa

Desde ayer en los árboles del barrio se instalaron globos de colores vistosos para ahuyentar a los pájaros. Y durante la mañana de hoy se detonarán algunas cargas de pólvora para garantizar que no haya animales cerca antes del derribamiento, informó el Dagrd.

A las 6:00 a.m. se instalará un punto de control desde donde las autoridades y Atila liderarán la operación. Allí estarán los bomberos, habrá ambulancias disponibles, asistencia psicosocial -en caso de que alguien lo requiera- y presencia de la Policía, la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

Desde ese momento y durante dos horas se realizará la evacuación de 11 urbanizaciones cercanas a Bernavento. En ninguna de ellas pueden quedar personas, animales o carros. Después de las 8:00 a.m. ninguna persona o carro podrá circular por las zonas restringidas (ver mapa).

A las 9:00 a.m. se verificará el cumplimiento de la evacuación en todas las zonas y 45 minutos después se iniciará el protocolo de detonación que incluye tres alarmas sonoras, la última de las cuales se emitirá en el momento mismo del derribamiento.

El regreso

A las 10:05 a.m. el personal de Atila verificará que todo el explosivo haya detonado y 10 minutos después los bomberos revisarán las condiciones de seguridad en el entorno del edificio.

Si todo sale bien, desde las 11:00 a.m. se permitiría el regreso de los residentes evacuados en la mañana y se reabrirán las vías.

“Respecto a los edificios Bernalejas y Hábitat, que están deshabitados desde abril, es posible que hoy mismo se levante la orden de evacuación, si no hay ninguna afectación importante tras el procedimiento”, aclaró el Director (e) del Dagrd.

Rogelio Gómez, gerente de Atila, indicó que en la zona no habrá onda explosiva porque no se instaló indugel por debajo del nivel del suelo. “Y por el ruido que esperamos que haya en el sitio, es muy probable que no haya afectaciones en las ventanas de los apartamentos vecinos”, dijo.

Lo que sigue

Hasta el próximo 23 de junio se realizará la remoción de escombros del edificio. Verónica de Vivero, secretaria General de la Alcaldía de Medellín, explicó que la meta es entregar el lote de Bernavento limpio a sus propietarios, y dejar el de la casa vecina en condiciones óptimas para que luego pueda ser vendido.

Después un juez será el que decida quién debe pagarle a la Alcaldía de Medellín los 2.467 millones de pesos que costó el derribamiento.

La administración municipal informó además que, durante todo el día, tendrá un equipo especializado en manejo de crisis emocionales para atender a los propietarios de Bernavento que lo requieran. Y anunció que luego “se crearán 3 grupos de apoyo con niños, adultos y adultos mayores para ayudar a la elaboración y aceptación del duelo”. La participación en estas actividades será voluntaria