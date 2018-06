En Medellín, 4 de cada 100 niños trabajan en las calles

Me canso de jugar y no de trabajar... Con esa frase, uno de los niños que en un tiempo atrás trabajó en las calles de Medellín, reflexiona sobre un problema que parece aún no ceder en la ciudad.

Su dibujo está colgado en la pared de una de las sedes de la Secretaría de Inclusión Social, en La América, como parte de un conjunto de obras creadas por niños de instituciones educativas y de beneficiarios de los programas de atención a la niñez de la Alcaldía de Medellín.

Las acciones pedagógicas con los menores de edad hacen parte de una estrategia de sensibilización sobre este problema que, según el último estudio del Dane realizado en 2017, afecta a 4 de cada 100 niños en el Valle de Aburrá.

Jimena Carmona recuerda el día que un grupo de funcionarios de la administración la abordó en la calle cuando, en compañía de su niño, vendía bolsas de basura en un sector de El Poblado. “Ellos me preguntaron porqué trabajaba con el bebé y luego me ayudaron por medio de un acompañamiento psicológico y nos ofrecieron a los dos la posibilidad de estudiar”.

Hoy su hijo es uno de los 909 niños y niñas adolescentes, que hacen parte del programa Prefiero Jugar, en el que se atiende población en riesgo de explotación económica.