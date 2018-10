Los recuerdos del hombre que creó el Metro de Medellín

“Con el metro las márgenes del río se iban a desarrollar urbanísticamente, esa era la recomendación técnica. Estuve en desacuerdo y, lo sigo pensando, que no era lo correcto que el metro entrara al Centro porque, además, obligó a tumbar muchas edificaciones que se debieron haber conservado por su arquitectura, o implicaban negociaciones de mucho dinero”, añade.

En efecto, en los diseños iniciales la Línea A iba desde Copacabana hasta Sabaneta, por la orilla del río sin entrar al Centro; mientras que la Línea B no empezaba en San Antonio, sino en el Parque de Berrío y terminaba en la Floresta.

Si el metro no existiera y el millón de personas que actualmente se transporta en ese sistema en el área metropolitana se fueran a movilizar en buses públicos, se necesitarían al menos 33.000. Sin metro, el Valle de Aburrá, abrumado ya por la exponencial ola urbana y su exponencial tasa de motorización, no sería viable.

Medellín, antes de entrar en las dos décadas más oscuras de su historia, tenía 1,2 millones de habitantes (la mitad de la población actual), aún no existía la Alpujarra (empezó a construirse en 1983) y apenas empezaban las obras del aeropuerto José María Córdova.

“Cuando propusimos la idea tuvimos mucha oposición política en Bogotá, no entendían porqué en Medellín iba a construirse un metro y no en la capital”, relata.

El fundador del Metro también fue embajador ante la ONU, representante a la Cámara, senador por cuatro períodos, consejero presidencial y primer presidente de la Comisión Nacional de Televisión.

“Se creó una comisión de seis países y tuve la suerte de presidirla durante tres años. Finalmente firmamos un acuerdo de integración en Cartagena que se llamó Grupo Andino y, que después, pasó a llamarse la CAN. Tantos años después se sigue manteniendo”, reseña.

Valencia tiene a su haber otra lista de creaciones en el sector cultural. Fue el primer presidente de la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, entidad con la que creó la Feria del Libro de Bogotá en 1988.

“Un pueblo que no lee no progresa. Fue un poco difícil al principio pero hoy no hay otra actividad que reúna a tanta gente en Colombia (este año asistieron 600.000 visitantes). Había visitado ferias en París, Madrid, San Pablo, Buenos Aires y México, dando vueltas hasta poder concretar un proyecto que se ha mantenido hasta hoy”, relata.

También escribe poesía. Durante 20 años lo hizo en secreto porque “no se veía bien que un joven de vida pública se dedicara a eso”. En el aeropuerto de Nueva York, ya de regreso de su cargo en la ONU, perdió el maletín en el que guardaba sus manuscritos.

“Fueron 25 años perdidos, me puse a llorar. Después volví a empezar y ya llevo cinco libros publicados”.

El mes pasado volvió a Medellín en ocasión de la Fiesta del Libro. Se subió al metro y, como si fuera una ficción de sus versos, recorrió la ciudad que soñó hace 40 años