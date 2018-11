“Perdón de Luis Pérez es una farsa”: Alonso Salazar

Tajantemente el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, rechazó el anuncio de perdón que le hizo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ayer.

Y fue más allá ante la publicación, por parte de Pérez, de una carta enviada a la Fiscalía de Medellín, en la que pide “cesar las acciones judiciales” que adelanta ante dicha entidad contra Salazar.

“Juego propagandístico sucio y mentiroso de Pérez (...) Perdón es una farsa (...) Nadie me investiga (...) El proceso cerró hace tiempo contra Luis Pérez... Engaño”, dijo el exalcalde en su cuenta de Twitter.

Las rencillas entre los dos políticos no son nuevas. Siendo Salazar alcalde de Medellín, en 2011, reveló presuntas relaciones de Pérez, que aspiraba a sucederlo, con combos delincuenciales. Dichas revelaciones sacudieron la contienda electoral de entonces, que ganó Aníbal Gaviria.

Tras las acusaciones de supuesta ilegalidad, Pérez, que afrontó su proceso y nunca fue condenado por los hechos que se le señalaban, denunció penalmente a Salazar, entre otras, por calumnia e injuria.

Ayer, siete años después, el mandatario seccional sorprendió con un mensaje en su cuenta de Facebook: “el perdón no cambia el pasado, pero es una luz para el futuro”.

La frase iba precedida de la carta, dirigida a la Fiscal 94 Local, y en la que afirmó Pérez: “Declaro a los jueces y fiscales que he perdonado y he olvidado. Pido que cese toda acción judicial contra quienes me han ofendido. En particular, solicito que cese toda acción judicial contra el Dr. Alonso Salazar. Perdonar alivia el interior y es la mejor manera de mirar al futuro sin miedos”.

Sin embargo, ni la misiva ni los mensajes de perdón hicieron eco en Salazar que sentenció: “La acción cesó hace tiempo. Falta que se le investigue a él (Luis Pérez) por el pasado y por el presente. No necesitó esa farsa de perdón”