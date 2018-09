Hay “concepto” de la Anla para fumigar cultivos de coca en Antioquia: Luis Pérez

Mientras investigadores de la Universidad de Texas señalaron recientemente en una investigación que el glifosato causa daños mortales en las abejas, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio luz verde para el uso de esta sustancia para fumigar cultivos ilícitos de coca, con lo cual se podría iniciar estas labores en el departamento.

“El Anla autorizó ese tipo de fumigación, a bajo nivel, de precisión”, expresó el mandatario, y agregó que podría hacerse de dos maneras que no contemplan sobrevuelos a grandes alturas: a través de helicópteros con fumigadores de precisión o con drones.

“Donde no se toque para nada el alambrado del vecino, donde no haya coca, no se hace ningún tipo de fumigación”, explicó el gobernador.

No obstante, EL COLOMBIANO consultó con la Anla y desde allí aclararon que ni tienen la competencia para dar vía libre al uso de esta sustancia de fumigación, ni existe el concepto al cual se refiere el gobernador para anunciar que las aspersiones se reanudarían en el departamento.

Según la Gobernación ya tendrían listas algunas cotizaciones para contratar los operadores que permitan llevar a cabo estas labores, pues según Pérez Gutiérrez no existe en Colombia “un problema más grave que nos traiga tantas consecuencias malignas que todos los sembrados de coca que se vienen instaurando en nuestro país”.

Prohibición

En abril del año pasado la Corte Constitucional, mediante un fallo de tutela, prohibió la fumigación aérea con glifosato argumentando los problemas de salud que causaría en las comunidades donde hay cultivos ilícitos. Antes de este pronunciamiento, la sustancia ya había sido suspendida en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

De acuerdo con cifras entregadas por la Administración Departamental, actualmente en Antioquia habría alrededor de 13.000 hectáreas de cultivos de coca.