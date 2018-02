Mujeres se manifiestan contra concejal denunciado por maltrato en Jardín

Integrantes de la Asociación de Mujeres del municipio de Jardín (Amucajar) atendieron la invitación del Concejo de este municipio del Suroeste antioqueño para rechazar los actos de violencia de género y manifestar su apoyo a Sandra Milena Ortiz, quien denunció ser víctima de una agresión por parte del concejal Juan Camilo Restrepo, el pasado domingo 25 de febrero.

Según Biviana Giraldo Arsitizábal, presidenta de la Amujacar, cinco mujeres llegaron al Concejo con pancartas, y lograron ser escuchadas en la sesión que se llevó a cabo desde las 10:00 de la mañana de este martes, en la que se aprobó abrir una investigación con base en el código de ética de la corporación, para decidir qué medidas tomar con el concejal Restrepo.

El corporado denunciado no estuvo presente en la sesión, indicó Biviana Giraldo.

Informe de Medicina Legal

Sandra Milena Ortiz, de 32 años, quien es docente adscrita a la Secretaría de Educación municipal, hizo público el informe y manifestó que no es la primera víctima del concejal Juan Camilo Restrepo Sánchez: “En años anteriores ya había tenido inconvenientes con Camilo, ya que agredió físicamente a una prima. Por redes sociales me había amenazado con mi trabajo”.

A esto se suma otro señalamiento público. La secretaria de Gobierno del municipio, Ángela Patricia Jaramillo Velásquez, contó que ella también fue su víctima. Interpuso la denuncia ante la Fiscalía, en septiembre pasado, pero hasta ahora no avanzan las investigaciones. “A mí me atacó porque quería un trámite que no surtía de legalidad y yo le advertí que no me prestaría para eso, entonces me insultó y me amenazó”, aseguró la funcionaria.

De acuerdo al examen de Medicina Legal, Sandra Milena Ortiz recibió lesiones en la cara luego de ser golpeada en el rostro y un antebrazo. Por esta agresión recibió ocho días de incapacidad.

“Yo estaba comiendo en el parque de Andes, él llegó con los papás, me gritó indicando que mi mamá se iba a morir de cáncer. Yo solté lo que me estaba comiendo y fui donde él. Él salió corriendo y se escondió en una mototaxi, de un momento a otro salió y me golpeó con un puño en la cabeza y en al antebrazo izquierdo”, fue la descripción de los hechos.

El informe de Medicina Legal fue realizado el lunes 26 de febrero y se espera la decisión de la Fiscalía General de la Nación para conocer el proceso judicial o administrativo que se llevará a cabo.

EL COLOMBIANO está pendiente a escuchar la versión del concejal Juan Camilo Restrepo, a quien ha buscado en el teléfono de su oficina y en su celular, pero hasta el momento no responde a nuestras llamadas.