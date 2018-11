Así es el tira y afloje en Rionegro por $450.000 millones de valorización

Alrededor de 20 organizaciones sociales, gremios y veedurías ciudadanas, consideran que el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón Cardona, les está incumpliendo la promesa de no subirles los impuestos y pretende cobrarles a través de la valorización $450.000 millones para financiar un paquete de vías. Por eso, agrupadas en Orcirio, están convocando a una marcha pacífica de protesta, para el próximo 14 de noviembre.

“Nosotros tratamos de buscar soluciones. No queremos estar en peleas. Nos gusta ser propositivos y ser escuchados como voceros de la comunidad. El asunto es que tenemos diferencias con la administración de Andrés Julián Rendón, quien no ha ido a reuniones a las que lo hemos citado y cuando ha ido no tiene en cuenta la opinión de la gente. El pasado martes lo citamos a una rendición de cuentas y no fue”.

Así lo aseguró a EL COLOMBIANO Luis Ernesto Castaño Castaño, presidente del movimiento social Creamos, quien añadió que la gota que rebosó la copa fue la confirmación de lo oneroso que sería para los rionegreros el derrame de la valorización.

Al solicitarle ejemplos de ello, Castaño Castaño afirmó que hay personas a las que les toca pagar por valorización hasta 3 y 4 veces lo que cancelaron por impuesto predial, “que ya de por sí era muy elevado”.

Para mayor ilustración, citó el caso de una institución educativa privada, con 29 años de experiencia, que forma personas para el trabajo y opera en un edificio de cinco pisos cerca del parque de Rionegro. Hasta el 2015 pagaba por predial del orden de $15 millones y con el revalúo efectuado por el actual gobierno su predial pasó en 2016, con reajustes, a cerca de $20 millones. Como en 2017 aumentaron los milajes de este tributo, del 8 por mil a casi el 14 por mil, a esta institución educativa el predial le llegó por $58 millones.

A lo anterior, agregó, le tendrán que cargar los $154 millones que, esta semana, recibieron por concepto de valorización, para pagar en un horizonte de cinco años.

Según el director de Creamos, “Bogotá tiene más de 8 millones de habitantes y les cobrarán $900.000 millones para desarrollar obras de interés social. Y a nosotros, que somos 124.000 habitantes, pretenden cobrarnos $450.000 millones”.

Así las cosas, el líder comunitario solicitó a la administración municipal que haga las obras, pero gestionando de otra manera los recursos. En materia de vías, por ejemplo, recomendó apoyarse en los concesionarios del Túnel de Oriente y en dineros de la Nación, “en lugar de hacerlo de esta forma tan absurda, que se nota es un negocio que empobrecerá aún más a los rionegreros”.

El alcalde incumplió promesas: concejal Nieto

Ricardo Nieto Rizo, concejal de Rionegro, le dijo a EL COLOMBIANO que la marcha del 14 de noviembre reflejará el inconformismo ciudadano con la administración de Andrés Julián Rendón Cardona. “Ahí van a participar sectores que se sienten atropellados, como el transporte, la población vulnerable de Alto Bonito y quienes ven que el alcalde no se sienta a escuchar a la comunidad y en su lugar impone las medidas”.

El edil precisó que “esta semana dije que el alcalde promete, por un lado, reducir el impuesto predial, pero por el otro, crea el tributo de la valorización. Lo que se ahorra por un bolsillo, lo saca por el doble de su valor con la valorización. Esa es una promesa engañosa e incumplida”.

Nieto Rizo aseguró que las obras viales planteadas por el alcalde son necesarias, pero advirtió que esos 29 kilómetros de nuevas carreteras se podrían financiar de otra manera. “Es que, aseguró, este es un municipio muy rico. Si hay para un trencito de $5,6 billones, tiene que haber dinero para financiar $700.000 millones en vías”.

Un mecanismo alternativo de financiamiento, según Nieto Rizo, es acudir a las vigencias futuras excepcionales y realizar primero las obras y luego cobrar la valorización, “porque si se recauda primero la gente piensa que se van a robar la plata. Eso es como cuando usted va a un restaurante, en el que primero come y luego paga el servicio”.

El concejal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia señaló que en las críticas a la administración lo acompañan otros cinco corporados, incluyendo tres del Partido Liberal y uno de Opción Ciudadana. Además, indicó que cuentan con el respaldo de muchas veedurías, estudiantes y transportadores.

Orgullosos de la valorización

Desde la administración de Rionegro, Ana María Mejía Bernal, secretaria de Desarrollo Territorial, aseguró que “nos sentimos muy orgullosos del proyecto de valorización. Hemos ido a todas las comunidades a contarlo y estamos seguros de que logramos los principios de equilibrio y equidad para todas las familias”.

La funcionaria puso de presente el tratamiento especial que recibirán las familias de los estratos 1, 2, 3 y 4, los pequeños y medianos productores agropecuarios y los protectores del bosque.

De acuerdo con sus cifras, el municipio de Rionegro pagará por la primera vivienda en las que viven estas personas unos $45.000 millones. Si tienen una segunda o tercera, por esas propiedades pagarán la valorización.

Mejía Bernal aseguró que no es correcto comparar los cobros de valorización de Rionegro con los de otras capitales. Los de ese municipio del oriente antioqueño serán por beneficio general para la población. Los $470.000 millones cobrados en Medellín, en 2014, fueron por obras desarrolladas en el sector de El Poblado. Así mismo, los $900.000 millones que se cobrarán en Bogotá, serán por beneficios igualmente locales, a una población similar a la que hoy tiene Rionegro.

La secretaria de Desarrollo Territorial enfatizó en que “este proyecto lo hemos venido estudiando por dos años. Estamos tranquilos y seguros de que hemos hecho bien las cosas, con equidad y rigor profesional. Además, estamos abiertos para brindarle a la gente las explicaciones que necesiten, si nos abren las puertas del diálogo”.

A nadie le gusta que le toquen el bolsillo

Así lo reconoció el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón Cardona, quien reconoció el derecho de los ciudadanos a protestar y también el derecho de los políticos a aprovechar estas coyunturas para obtener dividendos políticos.

“No estoy alarmado o indignado”, aseguró el mandatario, al ser consultado sobre la marcha pacífica programada para el próximo 14 de noviembre por las calles de esa localidad.

El alcalde defendió su plan vial y el cobro de la valorización, con precisiones de este orden.

Primero, el plan vial, que pretende construir 29 kilómetros de vías para 70 años, con mejores especificaciones y ciclorrutas, tiene un costo de $630.000 millones, pero genera en beneficios económicos, sociales y ambientales (externalidades que llaman los economistas) más de $1,7 billones. De este último monto, $1 billón corresponde al mayor valor de las tierras y el resto a otros impactos positivos.

Como para el derrame de la valorización se debe consultar la capacidad de pago de las personas, se estableció que aunque los rionegreros podían cancelar $650.000 millones, solo se les facturarían $450.000 millones. La suma restante, la tendrá que conseguir el Municipio de Rionegro con créditos o acudir a los recursos propios.

Y, en tercer lugar, dijo el alcalde, se prevé un tratamiento especial para los sectores de menores recursos. Al respecto indicó que, en Rionegro, el 38% de las familias son propietarias de las viviendas. Y, dentro de este 38%, hay un 70% de propietarios que tienen dos o más derechos de propiedad.

De ahí que, como lo indicó la Secretaria de Desarrollo Territorial, la valorización de los estratos 1 al 4, los pequeños y medianos productores y los protectores del bosque, no se cobrará sobre las viviendas en las que vivan, pero sí sobre otras que tengan, pues se supone que derivan de ella alguna renta.

El alcalde aceptó que “es fastidioso cobrar la valorización”, pero manifestó que es la mejor manera que encontraron para que Rionegro avance en diversos frentes y para seguir solucionando el gigantesco desorden que, en materia de planeación, encontró su administración.