54 % de conductores evaden la revisión técnica y de gases en Colombia

En el caso de Antioquia, el parque automotor es de 2’035.882 vehículos, pero en 2017 un total de 779.492 (el 47 %) no lo hicieron y hubo un incremento de evasores del 4 % con respecto a 2016.

Lo delicado es que la mayor parte del parque automotor (1’347.736 vehículos y motos) rueda en el Valle de Aburrá, donde el aire tiene periodos dañinos, lo que hace imperativo que ninguna persona se salte esta norma, pues el 80 % de la contaminación la aportan las fuentes móviles.

Esta semana, durante el estado de Alerta decretado en el Valle de Aburrá, Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, denunció que el esquema de revisión que se realiza en la región es obsoleto.

“Como se hace la prueba no tiene validez por los ciclos de conducción y las condiciones geomorfológicas del territorio; la Superintendencia debe hacer un cambio en la revisión”, dijo Prieto.

La Secretaría de Movilidad de Medellín, por la mala situación del aire, ejerce control constante a los vehículos, aunque no lleva un registro estricto del número de operativos.

Este año, en 312 controles se han revisado 3.550 vehículos y 1.237 han sido rechazados y sancionados. En 2016 revisó 26.139 vehículos, sancionó a 10.028 y aprobó 16.111.

“Hay un alto porcentaje de vehículos que tiene la revisión al día, pero cuando son revisados no cumplen; hacemos un llamado a los CDA, al Ministerio y la Superintendencia para que ayuden con una regulación más fuerte”, expuso Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín.

En Bogotá, según la Secretaría de Movilidad, en 2017, en 1.053 puestos de control fueron revisados 69.856 vehículos, de los cuales se sancionó, por incumplir la norma, a 8.991 y 6.202 más fueron inmovilizados. Este año, en 84 controles han sido revisados 6.780, sancionados 1.018 e inmovilizados 366 vehículos. En Cali, según la Superintendencia, en 2017 fueron sancionados 56.836.

Fabio Giraldo, experto en movilidad y seguridad vial, opinó que se incurre en exceso en esta infracción por tres factores.

“La gente es consciente de que su vehículo tiene fallas, pero no está preparada para el mantenimiento preventivo, solo hace el correctivo, cuando tiene el daño; los CDA, muchas veces, no tienen los equipos bien calibrados y por eso la gente sale con la revisión, pero se gana la multa porque el vehículo no pasa los controles en la calle; y porque no hay un control de las autoridades a los CDA”.

Carlos Alberto Marín, gerente de Seguridad Vial de Antioquia, advirtió que en este departamento hay 92 municipios sin secretaría de Tránsito, lo que indica que en ellos es poco probable que se ejerza control a esta infracción.