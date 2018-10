Más oportunidades para jóvenes “nini”

Así lo explicó Alejandro De Bedout Hernández, secretario de la Juventud de Medellín, quien agregó que desde la dependencia han identificado tres razones por las cuales los jóvenes ingresan a estructuras criminales: en busca del afecto que no encuentran en sus núcleos familiares, porque se sienten inseguros en el entorno en el que viven o en búsqueda de ingresos económicos.

El funcionario indicó que las ofertas de la administración municipal le han apostado a que los “ninis” no recurran a la ilegalidad para conseguir recursos, sino que puedan aprovechar las oportunidades que entregan tanto el sector público como el privado, en materia de empleo y educación. Dijo, también, que Medellín tiene que creer en la juventud y dejar de lado los estigmas, pero que los jóvenes tienen que poner de su parte.

“Es un tema de convicción, los jóvenes creen que las oportunidades no son para ellos, sino para otros. El llamado es para que crean, muchas de las oportunidades de empleo de las que dispone la ciudad se terminan quedando desiertas. Pero no es porque no tengamos jóvenes desempleados o desescolarizados, es porque ellos no están accediendo a estas ofertas”.