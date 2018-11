Medellín le pidió a la Nación congelar deuda del Metro: ¿para qué?

Hace 14 años, la región firmó un acuerdo con la Nación para asumir el valor que le debía por la construcción del sistema masivo de transporte, que, en mayo de ese año, ascendía a US $1.255 millones.

“La idea no es repagar la deuda con la velocidad que se viene dando. Igual el metro trasciende más de tres generaciones, entonces, la idea es no cargarle todo el costo a una sola generación”, explicó.

En mayo de 2004, cuando se suscribió la reestructuración de la deuda del metro con la Nación, por capital e intereses en desarrollo del proyecto, se habían pagado US $2.948 millones, de los cuales, el ejecutivo había cubierto US $2.435 millones y la región (Medellín y Antioquia), US $513 millones.

Según el artículo dos de la conocida “Ley de Metros” (la 310 de 1996), la Nación y sus entidades descentralizadas cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en los sistemas de transporte masivo con un mínimo del 40 % y un máximo del 70 % del servicio de la deuda del proyecto.

La misma ley, en su artículo cinco, estableció que para financiar la deuda del metro de Medellín, la Nación asumiría el porcentaje mínimo, es decir, el 40 %, mientras que Medellín, en conjunto con Antioquia, se harían cargo del restante 60 %.

Con esas condiciones se aprobó la transferencia de los 10 puntos de la sobretasa a la gasolina y del 40 % del impuesto al tabaco, suponiendo un crecimiento anual de estos ingresos del 5 % hasta 2087 ($3,3 billones), año en el cual se proyectaba la cancelación total de la deuda.

También se pactó que cuando en un periodo determinado el valor de los ingresos pignorados superara el 60 % del servicio de deuda que le correspondía pagar al Metro, la diferencia reduciría el plazo inicialmente pactado.

Dichas condiciones fueron consignadas en un informe de la Contraloría General de la República que analizó los pormenores de la reestructuración de la mencionada deuda.

El gerente Chavéz explicó que, otra de las alternativas es seguir pagando el 100 % del valor pignorado y que se mantenga el mismo plazo que hoy tiene a la región “hipotecada”, por lo menos, hasta el 2058.