Medidas por calidad del aire, con buenos resultados para el Aburrá

Restrepo aseguró que con las medidas se logró que los niveles de concentración de PM 2.5 en el año estén en 21,6, por debajo de los 35,1 proyectados si no se implementaban las estrategias.

“Lo que hace es convocar y decirle al ciudadano que esto también es responsabilidad de ustedes, no solo de un esquema sancionatorio del Estado es el que va a generar las transformaciones para la ciudad”, anotó Pérez, quien planteó que dichos procesos deben darse más allá de los días coyunturales.

En esa ocasiones, al igual que la medida recién culminada, las decisiones no fueron bien recibidas por los ciudadanos, pues algunos manifestaron que el problema es de los buses de servicio público y no de los vehículos particulares.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó que 17.888 comparendos fueron impuestos a conductores que no acataron la medida de pico y placa ambiental. No obstante, no precisó qué tipo de vehículos fueron sancionados.

También se inspeccionaron 1.827 vehículos en controles a fuentes móviles por emisión de gases, de los cuales 1.059 fueron aprobados y 468 rechazados. (En todo el año, se han realizado 18.839 inspecciones, de las que 12.539 fueron aprobadas y 6.300 rechazadas) .