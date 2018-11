Mercados campesinos: 30 años con la mejor vitrina

Para llegar a los Mercados Campesinos ni siquiera hace falta haber nacido en el campo, sino tener la voluntad de cultivar, cosechar la tierra y emprender. Así le pasó a Natalia Parra, que hace 18 años, cansada de la vida en la ciudad, encontró en Santa Elena el mejor vividero del mundo.

Luego de asistir al proceso de capacitación y formación del Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo) del corregimiento, dejó de regalar a sus amigos y familiares los aceites y esencias que extraía de las plantas, y formó Alata, que ahora con el programa de la Alcaldía tiene una extendida red de contactos y clientes.

“Yo no nací en el campo, pero ya pertenezco allí. No me imagino volver a la ciudad después de haberme liberado de los tacos, los horarios laborales. Disfruto y me gusta lo que hago”, expresó Parra.

Y es que la idea, según María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, no es excluir de Mercados Campesinos a quienes no son agricultores de tradición, sino vincular a todas las familias que hacen productiva la ruralidad del municipio.

Si bien cada ocho días se levantan los toldos en diferentes barrios –el de Natalia es en el parque de La Presidenta (El Poblado)– vender no es el único fin, sino que semana tras semana tienen una vitrina para formar redes y hacer contactos para llevar sus productos a otros escenarios.

Pero si de cifras se trata, la Alcaldía informó que en 2017 el programa reportó ventas por alrededor de $4.000 millones, un 39 % más que en 2016, y en lo que va de 2018 la cifra ya roza los $4.200 millones.