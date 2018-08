Director del Dagrd dice que su accidente no fue por una imprudencia

En el lugar de los hechos. Así seguirán los medellinenses viendo al director del Dagrd, Camilo Zapata Wills, quien esta semana se reintegró al cargo tras cuatro meses de recuperación luego de haber sufrido una lesión de cadera mientras atendía un incendio en una bodega de pinturas en el Centro de la ciudad, el pasado 24 de abril.

Positivismo y convencimiento de que obró adecuadamente en la atención de la emergencia que lo alejó del cargo y lo puso a hacer terapias diarias para volver a caminar con normalidad, son las palabras que guían al jefe del organismo de emergencias y que serán su faro para lo que viene. El suceso le dejó enseñanzas que él espera aplicar en su puesto y en su vida.

¿Recuerda el incidente?

“Sí, y no es como dijeron algunas versiones, que yo estaba dentro del local. Estaba afuera, en una zona cercana a 7 u 8 metros, con el comandante operativo de Bomberos, apoyando las decisiones que ellos tomaban, y ocurrió algo que no es común, que en un almacén de pinturas que maneja material altamente combustible se presente una explosión, que me aventó a mí y a otras cuatro personas unos 8 metros, y sufro una lesión de cadera que me deja cuatro meses incapacitado”.

¿Cree que hubo imprudencia o fue muy confiado?

“No, en los incendios hay cosas que pueden ocurrir, situaciones que se evalúan, y el personal que atiende emergencias tan complejas sabe que hay un nivel de riesgo y para eso nos preparamos”.

¿Esto es lo más grave que le ha pasado?

“A mí sí, porque hemos tenido bomberos fallecidos en situaciones de rescate a lo largo de nuestros 101 años de historia, pero eso pasa en todo el mundo, pasó en las Torres Gemelas de Nueva York, donde murieron más de 300 bomberos. ¿Cometieron un error? No, esto es un riesgo del oficio”.

¿Le dolieron las críticas?

“Hay personas que dicen que yo no debí estar allá, en un video donde yo daba recomendaciones para la temporada seca, una persona comentó que qué hacía yo en un incendio haciendo protagonismo de yin y camisa... un total desconocimiento, porque yo tenía todo el equipo de protección bien puesto. Yo soy de hacer, es mi estilo, fui rescatista 20 años y tengo capacidad de actuar de bombero, pero esa no fue la realidad del caso”.

¿Qué fue lo positivo de este incidente, qué aprendió?

“Mire, ese día perdí el celular y el radio. Como a los 7 días recuperé la línea y tenía más de 350 mensajes; el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez, me visitó en la casa. Mi entrega no es protagonismo, esto es mi pasión y así me veré siempre”.

¿Qué hizo estos meses?

“Organicé la casa, compartí más con mi hija, a la que a veces no puedo ver casi en las noches por el trabajo; vi películas e hice mucha terapia. A mí me operaron el mismo martes del accidente y el viernes ya estaba en terapias, fui disciplinado y por eso estoy acá con tanto entusiasmo”.

¿Qué eventos pasaron en este tiempo en los que quiso estar y no pudo?

“La implosión de Bernavento, un proceso que habíamos iniciado desde su evacuación, no estuve físicamente, pero de corazón acompañé al director encargado; y también Hidroituango, que si bien no ocurre en Medellín impacta esta ciudad. Me habría gustado estar allá, hablé con el alcalde del tema, pero claramente no me podía mover”.

¿Siente dolor físico?

“Sigo en recuperación, tengo platina y un tornillo y no tengo cojera, nada más allá de la molestia que puede ocasionar la situación, un dolor sicológico normal, pero sigo las terapias para recuperar la fortaleza en la pierna. La verdad, la lesión no fue tan dolorosa como me lo decían”.