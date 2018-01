Mindefensa se disculpa por asociar a Envigado con “la Oficina”

En Envigado, sus habitantes y dirigentes políticos están de plácemes. El Ministerio de Defensa se disculpó por mencionarlo durante el anuncio de la captura de alias, “Tom”, lo que había generado el llamado de atención por parte del concejal Jorge Correa.

“En respuesta al derecho de petición por trino publicado el 09/12/17 sobre captura de @PoliciaColombia de alias #Tom pedimos excusas por el término utilizado (Oficina de Envigado) al referirnos a la organización delictiva liderada por ese delincuente y que debe llamarse #LaOficina”, indicó el Ministerio en la red social Twiitter.

El anuncio va más allá de un simple trino, según el concejal Correa. Es una directriz para que la Fuerza Pública y otras instituciones del Estado, así como medios de comunicación, desliguen el nombre del municipio al de la estructura criminal.

“Se retractó (Mindefensa) y es importante. Pero queremos que sea un compromiso de toda Colombia, que de verdad se cumpla. No estigmatizar más a nuestro municipio”, señaló Correa.

Y es que, precisamente, en marzo del año pasado en Envigado hubo revuelo cuando Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, se refirió a la organización criminal la “Oficina de Envigado” en unas declaraciones públicas sobre el caso Odebrecht.

“Hubo una campaña y 10.638 habitantes firmaron rechazando esa afirmación en la que se relaciona el nombre de nuestro municipio con una historia que ya se superó, y que no negamos, pero que no hace parte de nuestro presente. Las autoridades nacionales dijeron que la estructura (“Oficina de Envigado”) no existía desde 2010. Ahora se denomina Odin (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y dijeron que iban a tener respeto por el territorio”, concluyó.