Movilidad colaborativa cada vez es más popular en Medellín

Desde el inicio, la estrategia, solución e implementación es única para cada empresa. Try my Ride realiza un análisis de los datos de la empresa: ¿Dónde viven los empleados?, ¿Qué vehículos tienen y utilizan?, ¿Cuáles son las rutas que más usan?, ¿Cuántos van a colaborar o compartir?, ¿Cuáles son los días con más pico y placa?, ¿Cuántos parqueaderos dispone la empresa?, ¿Qué medios de transporte quedan cerca al trabajo?, etc. Con esa información Try my Ride genera un modelo de movilidad sostenible para esa empresa.