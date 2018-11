Hoy es día de marchas en Medellín

Con la intención de que el Gobierno Nacional escuche sus peticiones, saldrán nuevamente a las calles de Medellín distintos sectores a manifestarse en la mañana y tarde hoy. Las movilizaciones iniciaron a las 6:30 a.m con la convocatoria que hicieron estudiantes de la Universidad Nacional para reunirse en los alrededores del puente de Punto Cero, todo esto dentro de lo que es un día más de cese de actividades académicas.

El turno, hacia las 8:00 de la mañana, será para los venteros ambulantes del centro de Medellín, que se reunirán en el parque San Antonio, atravesarán la avenida Oriental y varias calles de la ciudad como lo son Ayacucho, Colombia, Cúcuta, Cundinamarca, Bolívar, San Juan y llegarán hasta el Parque de las Luces donde le exigirán a la Alcaldía que suspenda hasta el 5 de enero del próximo año las obras de infraestructura que se adelantan en el centro de la capital antioqueña.

En contexto: Obra en La Playa no para en diciembre

Guillermo Giraldo, presidente de la Unión General de Trabajadores Informales, dijo que “esta es una convocatoria masiva y la gente está muy entusiasmada. De manera respetuosa extendemos la propuesta al Alcalde Federico Gutiérrez para que suspenda los trabajos de construcción en el centro hasta el próximo 5 de enero y nos dejen trabajar tranquilos sin que haya decomisos o desalojos”.

Hacia las 9:00 de la mañana los siguientes en movilizarse serán los indígenas en el sector del Teatro Pablo Tobón Uribe. La convocatoria a la manifestación se hace dentro del marco del primer congreso de mujeres indígenas de Antioquia.

Finalmente, a las 3:00 de la tarde, líderes y personas ambientalistas se reunirán en el Parque del Poblado donde habrá un plantón en contra de la tala de árboles.

Entretanto se espera que los camioneros de Antioquia definan si suspenden o no sus labores en todo el departamento.