Conductor de carro de fotomultas se pasó un semáforo en rojo

Un carro equipado con cámara de fotomulta que cazaba a conductores mal parqueados en el centro de Medellín fue sorprendido, por los mismos ciudadanos, cometiendo una infracción.

El vehículo cruzó la esquina de la calle 44 (San Juan) con carrera 50 (Palacé) cuando el semáforo estaba en rojo, a las 12:32 de la tarde del pasado miércoles 13 de diciembre. Un ciudadano registró el momento exacto de la infracción y compartió su denuncia con EL COLOMBIANO: “en la imagen se ve cómo el semáforo peatonal está en verde. El de carros ya estaba en rojo”, dijo el ciudadano.

La Secretaría de Movilidad de Medellín explicó, en un escrito enviado a este diario, que el conductor no fue multado porque “desafortunadamente” no fue captado en flagrancia por un agente de tránsito o una cámara de fotodetección. “En la operación de los vehículos de fotodetección no somos ajenos a las congestiones que se pueden presentar en la ciudad”, dijeron desde la dependencia.

Lo que sí hizo la Secretaría fue enviar un requerimiento al operador (Une) para establecer si el conductor podría ser sometido a una indagación de carácter disciplinario.

Sobre las circunstancias en las que el conductor terminó cruzando cuando la señal de tránsito lo prohibía, aclararon: “este evento se dio durante una fila de vehículos (el semáforo estaba en verde). Cuando la congestión fluyó, se prefirió avanzar en vez de invadir la cebra. Desafortunadamente el semáforo vehicular ya había cambiado a rojo y no era posible retroceder, porque había un vehículo atrás”.

“Agradecemos el reporte del ciudadano, ofrecemos excusas y reiteramos que en la Secretaría seguimos trabajando por el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los ciudadanos, incluyendo las personas que conforman nuestros equipos”, agrega el comunicado.

Esta no es la primera vez que un conductor de este tipo de vehículos es sorprendido violando las normas de tránsito. En julio de 2015 otro de estos carros hizo un giro prohibido en el centro de la ciudad.