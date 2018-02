Aún en contingencia, los paisas manifestaron su amor por el metro

Tras una falla en el Sistema Metro que duró aproximadamente quince horas, debido a un daño en la catenaria de la línea A, que lleva 1.500 voltios de energía para mover los trenes, el servicio se reestableció a las 6:30 a. m. de este miércoles.

Aunque la empresa de transporte masivo había informado que la operación en su línea principal volvería a la normalidad desde las 4:30 a.m., el daño en la catenaria tardó en resolverse, lo que obligó al metro a cerrar por dos horas más las estaciones Aguacatala y Ayurá.

“Fue, literalmente, un martes 13 en la ciudad”, comentó el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, quien dijo también que agradece la paciencia y el compromiso de los usuarios de este servicio que moviliza 1’200.000 habitantes de la capital antioqueña.

El secretario afirmó que las fallas en el Sistema Metro no pueden ser reiterativas. Frente a la decisión inicial de levantar la medida de pico y placa en la noche del martes, explicó: “fuimos conscientes de que al no estar funcionando el sistema, muchos llamaron a familiares, amigos o compartieron vehículos para movilizarse. Se levantó la medida para garantizar que más personas pudieran llegar a sus hogares de manera tranquila”.

Sin embargo, el pico y placa continúa este miércoles con normalidad.

Por su parte, el gerente del Metro, Tomás Elejalde dijo que no existen fallas en los mantenimientos del sistema y desestimó que las obras de ampliación de la estación Poblado hubieran afectado las redes eléctricas. Así las cosas, la opción que hoy baraja el Metro es que un rayo haya afectado la línea.

“No es que el Metro se dañe ahora. Hace 20 años pasaba más y como Medellín es una de las ciudades donde más rayos caen, la empresa diseñó y patentó un sistema de protección contra esas descargas”, precisó Elejalde.

Medellín, agradecida con el Metro por su trabajo

A pesar de que unos 200.000 usuarios del Metro de Medellín se vieron afectados por las fallas, e incluso algunos solicitaron constancia de los retrasos que se presentaron en el sistema de movilidad para entregar en sus trabajos, manifestaron su aprecio y gratitud con los operarios del sistema de transporte masivo que, a pesar de la lluvia, lograron resolver la falla esta mañana.

@Yahir Menexex Dim comentó en Facebook: “Amamos el METRO DE MEDELLÍN. Orgullo paisa y colombiano. Cuidemos el METRO, esta ciudad queda media sin él. VALOREMOS esta enorme cultura que no cualquiera tiene la fortuna de tener”.

@Jeannette Rodriguez expresó: “Mil gracias a todos los empleados del Metro de Medellín que pasaron toda la noche tratando de restablecer el servicio, son los mejores”.

@Sandra Posada manifestó: “Yo le pregunto: ¿Cuando usted se enferma o un familiar se enferma que necesita? Seguro que una de sus respuestas es apoyo y cariño...El Metro es una empresa que nos llena de orgullo, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, es un sistema maravilloso pero no perfecto, porque en esta vida terrenal no hay nada perfecto, falla como lo hace un bus, un avión o un carro...”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se unió a los agradecimientos: