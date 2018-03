El altercado entre un ciclista y un agente de tránsito que indignó al alcalde de Medellín

En medio de una rutina de control adelantada por agentes de Tránsito y miembros de la Policía Nacional ocurrió un caso muy particular: no lo detuvieron por consumo de alcohol o por vencimiento de la revisión tecnomecánica y de gases. No. Al parecer, a un ciclista le inmovilizaron su medio de transporte por no portar los documentos de su bicicleta.

El video de la detención de la bicicleta fue compartido por el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó la actitud de los agentes hacia el ciclista.

“Sentido común. Sentido común. La ciudadanía espera nuestro apoyo y acompañamiento. Foco en lo importante. Necesidades en seguridad y movilidad es lo que tenemos por toda la ciudad. Esto no puede pasar”, dijo el mandatario local.

De acuerdo al Código Nacional de Tránsito, los usuarios de bicicletas no están obligados a portar los documentos de su medio de transporte a diferencia de los motociclistas o conductores de carros.

Además, en el Código Nacional de Policía y Convivencia tampoco hay ninguna referencia a la obligatoriedad de portar documentos de este vehículo.