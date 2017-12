Los videos del accidente que probarían la inocencia de Mariana Pajón

Dos videos de las cámaras de seguridad del centro comercial El Tesoro podrían probar que la deportista olímpica Mariana Pajón no tuvo la culpa en un accidente en el que se vio involucrada en la tarde del miércoles 20 de diciembre.

En los videos se puede ver que la camioneta blanca que conducía la bicicrosista iba a una velocidad similar que el resto de vehículos cuando una motociclista se atravesó en la vía.

“Triste ver cómo una acción de buena fe se convierte en una oportunidad de conveniencia, menos mal está el vídeo del “gravísimo accidente” del que fui acusada sin información, muy indignada al ver en lo que se convirtió. Fui golpeada por una moto que por imprudencia, no para ni mira”, escribió Pajón en su cuenta de Twitter.

Según la versión del hermano de la motociclista, Alejandro Rodríguez, la moto salía del parqueadero de El Tesoro, pero la camioneta de Mariana iba a exceso de velocidad y se saltó un pare.

“Mi hermana cae y la moto le cae encima. Mariana iba con unas personas de apariencia extranjera y le dice a mi hermana que no llamen al tránsito porque todo se iba a poner peor y que, si algo, que la contacte a un correo electrónico. Mi hermana estaba muy asustada por el golpe y porque estaba ante una personalidad pública y tampoco tuvo dónde anotar el correo”, agregó.

Por su parte, el hermano de Mariana, Miguel Pajón, defendió desde el principio la inocencia de la deportista.

“Mariana iba en el carro de su esposo con sus suegros, que son franceses y no hablan español. Iban por la vía que rodea el centro comercial y fue la moto la que no hizo el pare. Ella no iba a alta velocidad porque, además, en esa zona hay tacos de seguridad, dos policías acostados, y la congestión propia de esta época”, dijo Miguel.

De acuerdo con el hermano de Mariana, que publicó los videos de las cámaras de seguridad en sus redes sociales, en ningún momento hubo mala fe por parte de la doble medallista olímpica.