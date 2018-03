¿Cómo será el proyecto de la nueva Universidad Digital?

Retos y mucha creatividad no le podrán faltar a Darío Montoya, exdirector del Sena y primer rector de la naciente Institución Universitaria Digital, única en el país de carácter público y aprobada por la Asamblea el pasado 27 de diciembre.

Entre tres opcionados, el gobernador, Luis Pérez, se decidió por Montoya esperando que su experiencia en el campo educativo sea garante para sacar adelante este, que es uno de sus proyectos bandera.

Ya que será el primer capitán de este “barco”, explíquenos en qué consiste esta nueva institución educativa...

“Es una universidad flexible, tiene que adaptarse a las necesidades de cada ciudadano antioqueño, en particular a los que hoy no tienen una posibilidad de acceso a la educación superior, jóvenes que acaban de salir de bachillerato o llevan seis o siete años intentando entrar a la educación superior o incluso ciudadanos de 40 o más años que no tuvieron oportunidad de graduarse. Cada uno de ellos requiere una especificidad del modelo educativo para ser atendido y poder acceder, equitativamente, a la educación superior”.

Pero son muchos ciudadanos diversos y la universidad ofrece solo dos carreras...

“Teníamos que identificar las necesidades y oportunidades de la juventud que no pudo ingresar en los últimos años a la universidad y necesitan oferta pública superior. La mayoría de ellos están en el campo y por eso diseñamos, en primer lugar, carreras enfocadas al desarrollo de competencias de desempeño laboral y profesional”.

¿Cuáles carreras?

“Hablamos, en principio, de dos ingenierías: una agronómica y otra de nutrición animal, cada una con cuatro módulos y con salidas parciales que permitan, en los primeros años, obtener grado de técnico o tecnólogo y así sucesivamente, hasta llegar a ingenieros del campo que cambien la realidad de las pequeñas parcelas. El primer módulo está enfocado a la biomasa, en ambas carreras; el segundo a la genética, en la una vegetal y la otra animal; el tercero, a agricultura de precisión, en la una, y la alimentación en encierro y estabulada, en la otra; y en la agronómica, el cuarto módulo es de manejo de poscosecha; son ingenieros que se van a especializar en cambiar la realidad de las pequeñas parcelas. No hay que tener fincas grandes para ser productivos. Estas son las dos carreras que presentaré al Ministerio de Educación para buscar aprobación”.

¿Y hay laboratorios?

“En algunos casos ya los hay; en el tema de la biomasa, todo lo que hay en el campo es maleza, que está llena de nutrientes, proteínas y cantidad de elementos para fertilizantes en la agricultura y nutrientes para concentrados, en lo pecuario. En esto tuve mucha experimentación cuando trabajé en el Sena y creamos laboratorios en El Espinal, Pitalito y otras zonas del país”.

¿Pero los estudiantes tendrán espacios para acceder a las tecnologías virtuales?

“Vamos a iniciar una tarea con los alcaldes, ellos aportarán espacios con computadores, con buen ambiente; algunos tienen los parques educativos, podemos usar salones, pero se debe tener flexibilidad para que puedan acceder a los programas desde los celulares; la conectividad por banda ancha es difícil actualmente, pero línea celular la tiene todo mundo, y la meta es llegarles con el contenido a los aparatos móviles”.

¿Cuándo inician las inscripciones?

“Hay que esperar tres o cuatro meses”.

¿Qué costo tendrán las matrículas?

“Esto tiene subsidio del departamento y se espera tramitar un aporte del Gobierno Nacional; una matrícula debe valer el equivalente a medio salario mínimo”.

¿Tendrá una sede central?

“En Plaza de la Libertad hay cuatro locales para arrancar las oficinas, porque si hablamos de una universidad virtual, digital, flexible, no vamos a necesitar los salones tradicionales, el elemento menos importante del proyecto será el edificio”.

¿Es consciente de que si esto no despega usted se puede quemar?

“Claro, creo que tengo una experiencia importante, es un reto fuerte y el Gobernador me dio autonomía, porque es una batalla contra la forma cómo se hacen las cosas tradicionales en educación”.