¿Por qué ya no hay objetos antiguos en el Pueblito Paisa?

En su lugar quedaron unas fotografías de silleteros, que si bien ilustran sobre la tradición antioqueña de las flores, se sienten forzadas y no sintonizan del todo dentro de las habitaciones que imitan el estilo arquitectónico de la época de la colonización.

Recientemente visitó Filandia, en Quindío, y considera que no hay comparación. Es como si al pueblito paisa le hubiesen arrancado su esencia. Su identidad fue arrebatada junto con la barbería, la botica, la fonda y los viejos sillones de mimbre que fueron retirando entre 2012 y 2016.

No es que solo los visitantes locales, incluso de otras partes de Colombia lo noten, es que también se dan cuenta de ello los extranjeros. Norina Messer, turista suiza, fue contundente al dar su impresión sobre la réplica del pueblito: “le falta autenticidad”.

No es lo mismo que hace cinco años. El pueblito paisa, en la cima del cerro Nutibara de Medellín, ya no se siente tan acogedor. La arquitectura de la plaza central se mantiene, pero con evidentes desgastes. Varios espacios vacíos, donde antes había pupitres, camas, y muebles de principios del siglo XX dan cuenta del abandono, del que se quejan los comerciantes del lugar.

La situación es de esta magnitud: en temporada alta, ella vende hasta 90 barriles de cerveza en una semana; durante el resto del año, vender uno solo le puede tomar dos semanas.

John Fredy Castillo, vendedor de artesanías, comenta que los turistas se quejan con los vendedores, les preguntan dónde están los objetos que rememoran los viejos tiempos. “Como no los ven, se desilusionan, les comentan a sus conocidos y dejan de subir mucha gente porque ya no les interesa”.

Otros visitantes, más desprevenidos, como la pareja de argentinos Polo Peralta y Patricia López, expresan que el sitio les parece pintoresco, pero matizan: “no somos muy entendidos en esto, estamos viendo algo nuevo”.

La contraparte la asume Hernán Darío Espinosa, antioqueño, quien desilusionado desconoce el pueblito paisa del presente. Los pupitres de la vieja escuelita le resultaban parecidos a unos en los que él había estudiado cuando niño y no alcanza a comprender por qué tuvieron que llevárselos ni a dónde.

“Ya no es el sitio obligado, porque antes el que venía a nuestra ciudad y no visitaba el pueblito paisa, era como si no hubiera venido”, dice.