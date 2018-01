Estas son las cifras de la vivienda social en Antioquia

“Para 2018 vienen muchos retos, además de la ejecución de los proyectos propios de nuestro Plan de Desarrollo, hacer el acompañamiento social a los reasentamientos sociales por la construcción de obras físicas, como el cable del Picacho y la Regional Norte (vía entre Moravia y Zamora), que aún no se sabe cuantas familias serán reubicadas”.

lina garcía Gañán

Gerente de Viva

“En Antioquia hay municipios de categoría sexta, que no tienen la capacidad instalada para presentar adecuadamente los proyectos, y en Viva nos toca acompañarlos en la revisión y la estructuración, con nuestros equipos de trabajo en los territorios. Para controlar los recursos, no entregamos el dinero hasta que no haya un avance de obras del 80 %”.