El plan de Luis Pérez para construir un “Central Park” en Bello

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ya tiene listo el plan para materializar una de sus promesas de campaña: un autódromo para el departamento. Pero además, en el mismo lote donde iría la pista para carros, el mandatario regional piensa construir un parque metropolitano que será “como un Central Park de Nueva York”.

Se trata de un lote de 450.000 metros cuadrados que rodean a la unidad deportiva Tulio Ospina del municipio de Bello.

Pérez aclaró que ese lote pertenece a la Gobernación de Antioquia (50 %) y a la Alcaldía de Medellín (el otro 50 %), que cedió sus derechos al Área Metropolitana para construir un parque. Sin embargo, según él, no fue nada fácil concretar el destino de esos terrenos porque el lote tiene dos “invasores” y “hay ambientalistas que a veces presentaban dificultades”.

Los “invasores” son nada más y nada menos que el Metro y el municipio de Bello. Según el gobernador, el sistema de transporte masivo ocupa alrededor de 40.000 metros cuadrados del futuro parque metropolitano. “Vamos a ver cómo negociamos para entregarle oficialmente ese pedazo y legalizar un invasor. Le vamos a pedir al Metro unos pesitos para que nos sirva también para el autódromo”, dijo Pérez en una rueda de prensa.

El municipio de Bello, por su parte, construyó una unidad deportiva con estadio, pista de bicicross y otras instalaciones en un terreno que legalmente es de Medellín y el departamento. “Bello se va a comprometer a que esos terrenos no paguen impuesto predial y nosotros le entregamos 100.000 metros cuadrados al municipio”.

Finalmente, el resto del terreno se va a repartir así: 200.000 metros cuadrados serán destinados a la construcción del autódromo, 130.000 serán para que el Área Metropolitana haga un parque alrededor de la pista de carros, 10.000 serán para una estación de policía y otros 10.000, para una estación de bomberos.

“Quedan dos lotes, unos 200.000 metros cuadrados, que se le entregarán al Área Metropolitana para que sigan siendo parque, y vamos a unir el otro lado del río con un puente, con ese lote del autódromo, para hacer como un Central Park de Nueva York. Y otro pequeño lote le queda a la Gobernación de Antioquia para hacer infraestructura pública, puede ser una universidad, una actividad comercial pública para apoyar la zona, puede ser el museo de los autos antiguos”, contó el mandatario de los antioqueños.

La folclórica defensa del proyecto

Luis Pérez defendió la construcción del autódromo y aseguró que no va a ser una obra “para que vengan a correr cada seis meses carros extranjeros”.

Según él, el escenario va a ser un “lugar bello” para competencias de motos, ciclismo, conciertos y maratones. Además, el autódromo servirá para que los jóvenes hagan competencias legales de piques y “para que la policía no los tenga que perseguir”.

“El muchacho que no se haya quebrado una mano no ha vivido con intensidad la vida. Todo eso hay que entenderlo. Lo importante es que todo el que quiera usar ese escenario compre un seguro de salud antes de entrar al autódromo. Eso es parte de la vida, los muchachos de ahora enamoran con movimiento, con motor, con gasolina. La rosa para la muchacha y el pollo para la suegra ya no funcionan”, dijo el gobernador de Antioquia.

Pérez aseguró que en el transcurso de esta semana presentarán los planos del proyecto, que él define como “muy importante” para el departamento y el área metropolitana del Valle de Aburrá.