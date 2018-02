¿Qué tan viable es el nuevo pacto ambiental para el Valle de Aburrá?

Óscar Mesa Sánchez, exdirector del Área Metropolitana y profesor de la Universidad Nacional, manifestó que aunque se garantice una mejora del combustible, la medida será un esfuerzo ineficaz si no se renueva el parque automotor. Aclara que desde el primer pacto firmado en 2007 se rebajó el diesel de 4.500 partes por millón de azufre (ppm) a 50 y en la gasolina de 4.000 ppm a 300. La meta, según el pacto, es que estas cifras mejoren en 2019. Sin embargo, para David Aguiar, docente de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, cumplir esta meta depende de Ecopetrol. “Esta entidad no se ha pronunciado, y mientras no haya una firma oficial es difícil cumplir con ese plazo. Además, con la caída del precio del petróleo, habrá excusa para no hacerlo”, dijo. Agregó que si el costo del combustible no se traslada al ciudadano será difícil que Ecopetrol invierta para mejorar sus refinerías y mejorar su calidad.