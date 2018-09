Parque Ambiental El Romeral, nuevo espacio recreativo en La Estrella

Hildebrando Zapata, presidente de la Veeduría al Plan de Desarrollo de La Estrella, manifestó que obras como este parque requieren una presencia permanente del Estado que garantice su conservación. “El municipio creó, hace poco, unos gimnasios al aire libre y muchos presentan algún tipo de deterioro. No basta solo con inaugurar el parque, las autoridades deben tener presencia en el mantenimiento de estas locaciones. Si no, a futuro, los habitantes no podrán disfrutar de estos escenarios”, añadió.

Zapata dijo, además, que la construcción de este parque no era una de las prioridades de los habitantes de La Estrella, puesto que entre las necesidades de mayor afectación se encuentran la creación de rutas camineras, ciclovías y vías de acceso.

“Este parque no era tan necesario, teniendo en cuenta que se realizó cerca al complejo recreativo Indere y entra en disputa con los escenarios que allí existen, como la pista de bicicross y los gimnasios al aire libre”, explicó el veedor.