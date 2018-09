“En Medellín hay consumo de drogas, pero los deportistas somos deportados”: Hombre araña ruso

En tanto autoridades colombianas dejaron en firme, este miércoles, la orden para que Pavel Gogulan, el “hombre araña ruso”, salga del país dentro de los próximos 5 días, el extranjero cuestionó que en Medellín persistan problemáticas sociales a la vista de todos, mientras deportistas como él son deportados.

Gogulan ha sido reconocido en el mundo por escalar edificios sin protección contra accidentes. En Medellín, esta semana, lo hizo en la Milla de Oro (El Poblado) y en el de Bancolombia.

Sus acciones en el país le generaron dos comparendos sancionatorios por parte de la Policía Nacional, tras escalar “poniendo en riesgo su integridad y la de las personas que transitaban por el lugar”.

La determinación de Migración Colombia fue cuestionada por Gogulan, quien además atribuyó a empleados del último edificio que escaló en Medellín, generar la denuncia que propició su deportación.

Según Migración, la decisión de cancelar el permiso de ingreso y permanencia al extranjero de 25 años, fue tomada luego de que “evidenciara que el ciudadano ruso se encontraba realizando actividades diferentes a las autorizadas al momento de su ingreso”.

“Frente a la declaración entregada por el ciudadano ruso (...) en la que asegura que, si no cruzo la frontera, seré puesto en la lista de los más buscados y, una vez atrapado, sentenciado a tres años de prisión, Migración Colombia se permite precisar que dicha afirmación es totalmente falsa y que, simplemente, en caso de que Pavel Gogulan no abandone el país en el tiempo otorgado, quedará incurso de una sanción de deportación, tal y como lo estipula el Decreto 1067 de 2015.

Las maniobras del ruso en Colombia, y la presunta ilegalidad de estas, generaron que la Policía Nacional lo denunciara, este lunes, ante la Fiscalía General de la Nación, pero la entidad se abstuvo de iniciar el proceso de judicialización o de imponer algún tipo de medida.

“Tras ser notificado de la decisión de cancelar su Permiso de Ingreso y Permanencia por parte de la Regional Antioquia de Migración Colombia, Pavel Gogulan informó que saldrá del país en los próximos días, con el fin de continuar el viaje que inició hace 33 meses y que lo ha llevado a 48 países”, dijo Migración.

La carta del “hombre araña ruso”

Tras su inminente salida de Medellín y Colombia, Pavel Gogulan escribió una carta narrando los detalles que propiciaron la orden de deportación.

“Mi viaje a su hermoso país termina. Las autoridades me dieron 3 días para salir por mi voluntad, me ordenaron que firmara un documento y tengo plazo para cruzar la frontera hasta el próximo domingo. Esto lo han causado los propietarios del edificio de Bancolombia, cuya reputación, según ellos arruiné, escalando a plena luz del día y violando la seguridad y guardias de su edificio. No puedo entrar al país por un año a menos que me case con una colombiana”.

El extranjero fue más allá y se refirió a su deportación, la que calificó como una injusticia cometida contra él y su actividad deportiva, pues, indicó, no se hace los mismo con personas que vienen a Colombia en busca de otras diversiones.

“Mientras en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promueven el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades que visito, somos deportados”, enfatizó.