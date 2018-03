Las fuertes acusaciones entre alcalde y concejal de Rionegro durante pelea política

La instalación de las primeras sesiones ordinarias de 2018 del Concejo de Rionegro no fue corriente. Durante su discurso, el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón Cardona , hizo señalamientos de grueso calibre en contra del concejal Ricardo Nieto Rizo .

Al finalizar la instalación de sesiones ordinarias, el concejal del partido Aico, Ricardo Nieto Rizo, se levantó de su curul y airado respondió: “yo también lo denuncio. Usted no es una mansa paloma señor alcalde. Usted está acostumbrado a amenazar y a inventarse historias de la gente; soy el único aquí con los pantalones para decirle las cosas de frente, con argumentos. Le pido respeto y ojalá que todas las acusaciones que aquí manifiesta las pruebe, porque sino sería injuria y calumnia lo que usted acaba de proferir delante de todo el mundo”.

El concejal acusó al alcalde Rendón Cardona de acosar a sus empleadas, denuncia que él dice poder probar.

Un día después del rifirrafe verbal, en declaraciones a un canal local, el corporado se refirió a lo que él calificó como “palabras desafortunadas del alcalde de Rionegro que tendrá que probar y comprobar en los procesos que, seguramente, se adelantarán”.

“El señor alcalde debe estar muy preocupado, porque cuando hay una oposición seria como yo lo he venido mostrando a la opinión pública, un mandatario tiene que salir a atacar, minimizar y opacar si no está haciendo las cosas como debe. Seguiremos trabajando, no vale la pena referirse a esos hechos tan lamentables”, afirmó Nieto Rizo..