Negro, el perrito de La Unión herido con machete, ya tiene nuevo hogar

Negro, el perro que logró sobrevivir al ataque con machete que le propinó un hombre de 26 años de edad, el pasado 12 de febrero en la vereda Buena Vista de La Unión (Antioquia), fue adoptado por la patrullera Verónica Espinosa, quien trabaja en la oficina de comunicaciones de la Policía Antioquia.

El can es muy querido por los habitantes del municipio, por su alegría, la que mantuvo pese a que después de la agresión perdiera un ojo.



Alba Ayadith Sánchez, pobladora de La Unión, se había encargado de su cuidado luego del cruel ataque y asumió los gastos de los procedimientos veterinarios que le hicieron, pero como tiene cuatro perros en su vivienda y no podía hacerse cargo de otro, movilizó sus redes sociales para buscar un hogar que recibiera a Negro.

“Cuando me enteré del caso, a través de las redes sociales, me puse en contacto con la señora Alba y tomé la decisión de adoptarlo. Estoy segura de que le vamos a brindar mucho cariño, sabemos que era un perro callejero, por eso le vamos a dar todo lo que antes no tenía”, expresó Verónica.

Alba llegó a las instalaciones del comando de la Policía Antioquia, en Medellín, después de 10 días que estuvo el can en la clínica, vacunado y con varias donaciones que hicieron habitantes de La Unión, para que Negro empiece su vida feliz al lado de su nueva tutora.