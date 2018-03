Plazo final para la sede administrativa de la EDU

Entre 280 y 300 funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) podrán estrenar, al fin, la nueva sede de su entidad después de dos años. La construcción del edificio, situado en el costado sur del parque San Antonio (Centro), estuvo frenado 16 meses por falta de recursos.

Una auditoría a la construcción de la edificación realizada por la Contraloría General de Medellín y entregada el pasado 14 de diciembre, encontró cinco hallazgos, tres con presunta incidencia administrativa y dos con presunta incidencia disciplinaria.

Juan Fernando Castrillón Benjumea, contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal, explicó que le dieron traslado de los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria a la Personería; mientras que la EDU presentó un plan de mejoramiento para sanear los hallazgos administrativos.

Entre los reparos de la Contraloría se citan “cambios significativos en las condiciones contractuales” lo que conllevó “nuevos estudios geotécnicos y la suspensión de la obra por falta de recursos, entre otros”.

La vieja sede de la EDU, situada en el mismo punto donde hoy se erige el edificio, fue demolida en marzo de 2015.

Según Margarita Ángel Bernal, gerente en ese entonces de la EDU, el edificio estaría listo en diciembre de ese año. Mediante el contrato 111 de 2015, recopiló la auditoría, se inició la construcción. En el primer ciclo se ejecutaron 8.600 millones de pesos que había destinado la pasada alcaldía, dentro de un convenio interadministrativo en el que la EDU debía aportar los dineros restantes. Sin embargo, como la entidad no tenía recursos, la construcción se frenó en marzo de 2016.

La cláusula que establecía que la EDU debía asumir los valores mayores se modificó en julio de 2017 y el Municipio, finalmente, asumió los 6.500 millones de pesos que faltaban. En octubre pasado se retomó la construcción.

Ómar Mauricio Giraldo, subgerente de Ejecución de Proyectos de la EDU, respondió que el problema para la culminación del edificio ha sido de financiación, porque los dos ciclos constructivos están dentro del cronograma.

Según Giraldo, desde el año pasado está terminada la parte estructural del edificio y desde octubre de 2017 se ejecutan las labores urbanísticas, acabados y redes. “El bache que se tuvo entre uno y otro ciclo fue netamente de financiación. No hay retrasos en obras”, explicó el funcionario, que estimó para junio próximo la entrega final de la sede.

Sobre los hallazgos de la Contraloría, Giraldo respondió que la EDU dio las explicaciones de porqué el edificio no había sido terminado dentro de un proceso continuo. “Ahora nos encontramos en un plan de mejoramiento”, dijo.

El funcionario reconoció que “una edificación se convierte en ‘elefante blanco’ cuando se construye y no se pone en funcionamiento, pero hoy pensaría que estamos quitándole ese estigma”.