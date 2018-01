¿Por qué sacaron de la Alcaldía de Medellín a la directora de la Unidad de Víctimas?

Además, aseguró que los cambios no pondrán en riesgo las estrategias y programas. “Por el contrario, seguimos en la búsqueda y generación de más oportunidades para las víctimas del conflicto”, acotó.

Sobre el futuro de la Unidad y la incertidumbre de algunas víctimas, Vélez se comprometió a hacer frente a las problemáticas sociales y de violencia en los territorios. Agregó que aún no se ha definido el remplazo de Correa.

“En el 2013, cuando 55 familias de El Cañón y 24 de San Gabriel, sectores de La Loma, nos fuimos porque nos iban a matar, ella venía con su equipo, amanecía, con frío, lluvia, balas por aquí y por allá. Permaneció en el territorio para que la gente no siguiera saliendo”, dijo María Edelmi Álvarez , habitante de la zona.

Entre la comunidad de La Loma, sector del corregimiento San Cristóbal de Medellín, hubo tristeza el pasado fin de semana. Luz Patricia Correa , la mujer que durante los últimos cinco años los acompañó en la búsqueda de garantizarles el derecho a la vida, les notificó que no seguiría como directora de la Unidad de Víctimas de la ciudad.

Luz Patricia Correa comentó que desde el 7 de diciembre fue notificada de la determinación de no seguir en su cargo. Dijo que lo mantuvo en silencio hasta la semana pasada para no preocupar a las víctimas en época de Navidad.

“No sé la razón de mi despido. Me tomó de sorpresa. No tengo nada qué ver con política, ni siquiera he hablado con el alcalde. Tampoco sé qué es lo que se quiera transformar de la Unidad”, apuntó.

Correa prometió que seguirá trabajando por las víctimas y recordó de su gestión el trabajo realizado en el proceso de La Escombrera, comuna 13 de Medellín, el mausoleo para las víctimas de desaparición en el cementerio Universal y el restablecimiento de los derechos, participación y organización de la comunidad en el sector La Loma.

“No creo haber pisado algún cayó. Me dediqué a las víctimas profundamente. Y seguiré en este trabajo desde otro lugar”, concluyó.