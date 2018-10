Concejal que votó venta de activos de EPM nos avergüenza: miembros de Alianza Verde

El rechazo de un sector de la Alianza Verde se hizo latente, este martes, contra el concejal de ese partido en Medellín, Jaime Cuartas, por su voto positivo a la autorización que logró EPM para que pueda enajenar varios de sus activos.

Luego de un debate de más de 11 horas, iniciado este lunes y terminado al día siguiente, el Concejo de Medellín, con 16 votos a favor y cinco en contra, aprobó el proyecto de acuerdo 150 y autorizó la enajenación de activos para superar la contingencia en Hidroituango.

Uno de los votos a favor fue el de Cuartas, lo que desató la indignación de algunos directivos de su partido, entre quienes están Pedro Nairo Vergara, vocero departamental, León Fredy Muñoz, representante a la Cámara, Fabio Villa, de la dirección nacional y Rogelio Zapata, y Saúl Úsuga, diputados de Antioquia.

La dura crítica, incluso, alcanzó para que la comitiva de firmantes considerara que el proceder de Cuartas era “vergonzoso”.

“Da vergüenza que nuestro concejal, que brilló por su ausencia en el debate sobre la crisis de esta megaobra, donde hubo enorme responsabilidad de la gerencia y los miembros de la junta directiva de EPM, así como graves errores en la factibilidad de diseños y en la parte constructiva de este proyecto, haya votado a favor de este proyecto, sin exigir primero que los responsables asuman los costos de este debacle (...)”, dijeron.

En el comunicado, los políticos de la Alianza Verde afirmaron que el concejal había sido informado, previo al debate, sobre la posición del partido en contra de la aprobación del proyecto 150, “lo que no solo lo ignoró, sino que reiteró, lo que ya había sido cuestionado por el partido, cuando votó la venta de las acciones de EPM en UNE, dejando claro su compromiso con los empresarios y no con los ciudadanos”.

Cuartas se defendió

El concejal de Medellín, que ajusta su segundo periodo consecutivo en la corporación, desestimó los señalamientos de un sector de su partido y dijo que esa opinión no representaba a las directivas.

“No es un comunicado ni la posición del partido. He estudiado el proyecto, y tuve el respaldo de Iván Marulanda (senador de la Alianza Verde). Me siento tranquilo porque sé que tomamos la mejor decisión. Defender el patrimonio público no es oponerse a la venta de esos activos. Es actuar de manera oportuna y responsable bajo el criterio que se necesita ese recurso financiero”, aseveró.

Cuartas, a su vez, recordó que hace dos años y medio se opuso al proyecto de venta de participación accionaria de EPM en Isagén, “porque el alcalde Federico Gutiérrez pretendía obtener esos recursos para un proyecto de su Administración”.

“Son dos escenarios diferentes. Una cosa es vender un activo, porque esto es ir en detrimento de la empresa. Pero hoy (este lunes) sí voté positivo, pues considero que frente a la situación que tiene EPM actualmente, que ni siquiera es que se esté quebrando, es la coyuntura de Hidroituango, la han puesto en iliquidez y eso pone en riesgo el cumplimento de las obligaciones a 2029”, explicó.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, también cuestionó la votación de Cuartas. Dijo que el concejal no consultó la opinión de su partido.