Cien policías de Medellín ya tienen bodycam

“La cámara graba todo el tiempo, y ellos, además, tienen un botón que usan cuando está pasando algo extraordinario. El botón crea una etiqueta en la grabación que hace más fácil su búsqueda. Pero no pueden desactivarla o apagarla”, anotó Viera.

En este tiempo la ESU y la Secretaría de Seguridad se dedicaron a buscar los equipos y el software en el exterior, a hacer pruebas de operación para identificar si había puntos muertos en los que la señal no fuera buena y a medir cuál era el desempeño de los equipos en condiciones de lluvia, polvo, etc. “Los resultados fueron muy buenos. Identificamos con qué operador tenemos señal en cada zona y empezamos la capacitación de los agentes para aprender a manejar los equipos”, dijo Viera.

El coronel (r) Salgado agregó que esas grabaciones no generan conflicto con el derecho a la intimidad de los ciudadanos, porque se realizan en espacio público. “La jurisprudencia internacional dice que la seguridad pública prevalece sobre la intimidad privada”, anotó.

EL COLOMBIANO les preguntó a varios policías de cuadrantes qué opinaban sobre esta nueva tecnología. A condición de anonimato, varios de ellos celebraron que haya nuevas herramientas para su defensa cuando “las cosas se complican”, mientras que otros cuestionaron la efectividad.

“A mí me tocó el caso de unos compañeros que capturaron a unos individuos por homicidio y la gente los encerró con los asesinos, diciéndoles que no se los podían llevar. Entonces a ellos les tocó usar la fuerza y resultó que la gente los iba a demandar por violación de los derechos. En un caso así el video ayuda mucho. Me parece muy bueno”, dijo un agente asignado al noroccidente de Medellín.

Otro de ellos habló de lo agridulce de la tecnología. “El ciudadano lo podría considerar contraproducente porque ya no va a poder desmentir la conducta si es sorprendido en flagrancia. Pero para nosotros será muy bueno rendir informes en tiempo real, aunque los compañeros implicados en corrupción seguro no estarán muy contentos”, agregó otro policía del Centro .