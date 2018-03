Por falta de personal, estudiantes se encargan de las labores de aseo

Así lo denunció una profesora que trabaja hace ocho años en la institución educativa y decidió escribirme porque no quiere que los niños tengan que hacer esta labor.

¿Increíble, no creen? Aunque está bien colaborar con el aseo y orden, los estudiantes no deberían tener que dejar cuadernos, lápices, libros y calculadoras para tomar una escoba, una trapeadora y un escobillón para limpiar los sanitarios.

Noelia Medina, coordinadora de la Institución educativa corroboró la situación: “este año no hemos tenido, hasta la fecha, el personal de aseo en ninguna de las ocho sedes del San Luis Gonzaga”.

Medina denunció también que cada semana, la Administración Municipal le dice al rector que ya casi llegará el personal.

Según la coordinadora, el secretario de Educación de Copacabana argumenta que, debido a que se ha nombrado más personal en otras áreas administrativas, se ha presentado un desequilibrio entre cargos.

Me puse en contacto con Hugo Armando Montoya, secretario de Educación de Copacabana, quien afirmó tener conocimiento de la situación en la que se encuentran los estudiantes.

“Nos hemos reunido con Yovanny Vargas, rector de la institución, para hacer seguimiento al caso, pero no está en mis manos”, expresó el funcionario.

Hugo Armando Montoya manifestó que el nombramiento del personal de apoyo lo hace directamente la Secretaría de Educación de Antioquia, en cabeza del departamento de Talento Humano, y que Juan Eugenio Maya, es el encargado de las contrataciones.

Montoya aclaró que el contrato del aseo es el único que está pendiente en la institución, “porque ya cuentan con vigilancia, personal de biblioteca, secretarias (...)”

También me comuniqué con el área de Talento Humano de la Gobernación de Antioquia para saber como va el proceso de contratación con la empresa Asear, que ha sido la que presta este servicio en la institución en los últimos periodos académicos. Sin embargo, esta es la hora en la que no me han contestado, así como tampoco lo ha hecho el señor Juan Eugenio Maya u otro vocero autorizado de esa dependencia.