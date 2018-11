¿Por qué se enredó el tren ligero que aspira construir Rionegro?

El juzgado encontró, según la sentencia, que había lugar a conceder la petición de suspensión, debido a que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 no quedó consignado el impacto que tendría para la entidad territorial el desarrollo de un proyecto de 30 años. “Puede concluirse que para la aprobación del acto enjuiciado (acuerdo municipal) no se agotaron todos los requisitos que señala la norma”, afirmó la sentencia.

El concejal Ricardo Nieto, cuyo equipo jurídico fue el accionante de la demanda, dijo que además de no estar en el Plan de Desarrollo, el proyecto del tren ligero no está en el Plan Plurianual de Inversiones. “Solo aparecía un monto de $11.000 millones y vale $5,6 billones, es decir, faltó mencionar el 99 % de la financiación. El tercer aspecto es que no estaba en el marco fiscal de mediano plazo”, indicó.

Nieto espera que antes del inicio de la vacancia judicial (el 19 de diciembre) se conozca si el tribunal ratifica la medida cautelar o la revoca. “El proceso continúa hasta que el juzgado falle de fondo, puede tardar hasta un año. Creemos que tendrá que fallar aceptando la nulidad del acuerdo. La administración no podría adelantar ningún proceso licitatorio del sistema que, además, está sobrecosteado”, añadió.