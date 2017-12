Predial se liquidará anticipado en enero

Un mes antes de lo habitual, los propietarios de viviendas o locales en Medellín recibirán el reporte de lo que tendrán que pagar por impuesto predial en todo 2018.

Este es uno de los cambios que la Alcaldía anunció dentro del paquete de modificaciones con respeto al impuesto Predial y de Industria y Comercio y que comenzará a aplicarse el próximo 1 de enero.

Según afirmó la Secretaría de Hacienda a cargo de Orlando Uribe, esa novedad hace parte de lo que la Administración Municipal ha llamado Impuesto Predial Unificado.

“Consiste en un documento (Factura Determinación Oficial) en el que cada contribuyente verá aspectos relacionados con el cálculo de su contribución, entre ellos, fechas en que se deberá realizar el pago, recurso de ley con el cual se pueden expresar inconformidades y términos en los que pueden interponerse recursos jurídicos”, estableció.

Una de las justificaciones que se dio a la medida, que incluye la identificación del responsable del impuesto y el bien inmueble, es que el nuevo sistema proporcione mayor seguridad y claridad en el pago del impuesto.

La Secretaría de Hacienda, a su vez, reportó que el pago del predial estará dividido en cuatro trimestres cuyos plazos son definidos por el calendario tributario del año. La forma en que se cancelará continuará siendo la misma y la factura llegará a la dirección de notificación reportada por cada contribuyente.

Cecilia Espinosa, habitante del barrio Belén, manifestó su preocupación porque “los cambios en el pago del Predial puedan acarrearle cobros extras o un avalúo diferente al establecido anteriormente”.

Ante las dudas que se puedan presentar, Hacienda recalcó que si se presenta una novedad de este tipo, los contribuyentes deben reportarla a la Oficina de Servicios Tributarios. Agregó que el que la factura no llegue al domicilio no es excusa para no cancelarlo. El reporte a pagar se puede reclamar en los Mascercas.

En cuanto al impuesto de Industria y Comercio también habrá una modificación: la factura no se entregará en enero, sino en febrero con las cuotas de pago correspondientes a estos dos meses sin cobro de intereses moratorios, que solo procederá si el valor total facturado en febrero por esta vigencia no se paga en el plazo indicado.