Reducir embarazos de niñas y jóvenes, una tarea conjunta

Para Sonia Gómez, autora del libro María sola, no ha habido una reflexión sobre las causas del embarazo adolescente, el cual es generador de violencia y repite el círculo de pobreza en poblaciones vulnerables. “La violencia es una de esas causas, pero hay mitos en nuestra cultura que promueven el embarazo adolescente, como el mito de la maternidad, que dice que la mujer que no haya sido madre es incompleta, que no se ha desarrollado plenamente. El llamado es a los organismos de salud, para desarticular este mito. Que la maternidad sea una decisión consciente para el momento adecuado”, dijo.