Fallas en la red de la Oficina de Pasaportes dificultaron atención

Paciencia. Esa es la recomendación que pide Balmore González, director de la Oficina de Pasaportes de Antioquia, a los usuarios que hoy, ante los problemas que presentó el sistema de su oficina, no pudieron realizar sus trámites.

“Dejamos de atender a más de 400 personas. Solo hasta mañana a las 7:05 am vamos a conocer si el sistema esta disponible nuevamente. Si eso pasa, como esperamos todos, los usuarios que se vieron afectados la tarde del miércoles serán atendidos sin que tengan que solicitar una nueva cita”, señaló el funcionario.

Las dificultades en la red comenzaron alrededor de la 7 de la mañana del miércoles y no se detuvieron durante todo el día. Al final de la tarde el sistema colapso completamente, obligando al cierre de la oficina. El por qué de la coyuntura sigue siendo objeto de investigación por el equipo técnico que a esta hora trabaja en restablecer el sistema.

“No estoy en capacidad de señalar qué pasó, porque todavía no se sabe, pero entre las hipótesis que maneja el equipo está el que haya existido un ciberataque a las redes de la DIAN, la Gobernación y todo su entorno, porque las fallas no se presentaron solo en esta oficina. Pero todavía no está claro”, finalizó González.