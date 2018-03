Proteger más a los colegios, un reto ante presión de combos

AGOSTO DE 2015

Cerca de 1.500 estudiantes del colegio Vida para Todos de Caicedo, no recibieron clases durante varios días debido a las amenazas que recibieron diferentes miembros de la institución.



AGOSTO DE 2017

El rector de la I. E. Javiera Londoño, del barrio Sevilla, recibió un sufragio amenazante, aunque no se derminó si provenía del interior En ese caso, las clases no se vieron interrumpidas.



AGOSTO DE 2017

El rector de la Institución Educativa Pedro Octavio Amado, ubicada en el límite con el corregimiento de Altavista, renunció a su cargo tras haber recibido amenazas en su contra.



FEBRERO DE 2018

La alcaldía de Medellín y la Fiscalía denunciaron que combos delincuenciales distribuían dulces impregnados con drogas en las afueras de colegios, para inducir a jóvenes al consumo.



MARZO DE 2018

Docenes y padres de familia denunciaron amenazas por parte de presuntos miembros de grupos armados contra estudiantes de una institución educativa en el barrio Belén.