Protesta en Santa Elena por cuentas de energía

En el corregimiento de Santa Elena, habitantes de las 12 veredas están inconformes por la última factura de cobro del servicio de energía prestado por EPM. La comunidad denuncia que el valor que les llegó en enero es excesivo, en algunos casos con aumentos de hasta el 500 %. Las explicaciones que la entidad les ha dado sobre el cambio en el esquema de lectura les parecen insuficientes.

EPM informó que desde el 2015 se comenzó a ejecutar un cambio en el sistema de lectura de la energía en este corregimiento. Antes, para facturar, se tenía en cuenta el trimestre vencido, el cual se cobraba dividido durante los tres meses siguientes; es decir, un técnico de la empresa iba cada tres meses a las casas, leía los medidores y ese valor se dividía por 3 y se cobraba cada mes.

Ahora, EPM empezó a hacer la lectura del consumo mensualmente, y de la misma forma cobrará solo un mes, pero para eso, según la entidad, a los usuarios se les facturó el último trimestre vencido -previo al cambio- en una sola cuenta.

“Los consumos no aumentaron, simplemente son los correspondientes a la lectura de tres meses. El cambio se hace porque Santa Elena ya no tiene una dispersión, sino que ya está más concentrada y eso nos permite que las lecturas se puedan hacer mensualmente, pero para hacer eso había que traer los consumos de los últimos tres meses pero ya no lo dividimos sino que lo enviamos todo”, explicó Beatriz Loaiza, de la unidad Gestión de Instalaciones de EPM.