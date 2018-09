Puerto Valdivia: 4 meses de un pueblo fantasma

Sentado en la puerta de una casona de Valdivia, Carlos Enrique Orrego repasa en voz alta su historia: hace más de 100 días que salió de su casa en la vereda Cachirime, de Puerto Valdivia, luego de que se declarara la alerta roja en la zona por cuenta del proyecto Hidroituango. El corregimiento, perteneciente a Valdivia, es la zona urbana más cercana a la hidroeléctrica, donde aún persisten los riesgos de inundación por fallas, pues la construcción no está terminada y el invierno está por regresar.

Carlos salió con los otros ocho integrantes de su familia: su esposa, tres hijos, dos nietos y sus nueras. Desde entonces, asegura, solo ha recibido 1.600.000 pesos de parte de EPM, y por eso lleva dos meses de atraso en el pago del arriendo. Ya no sabe cuánto debe en las tiendas, ni cuándo va a recibir el siguiente subsidio, y tampoco tiene idea de qué decirle a la dueña de la casa donde vive, pues ya lo ha visitado dos veces exigiendo su dinero.

“No tenemos con qué pagar, y si la plata no llega mañana o pasado mañana, ya le dije a mi señora que cogiéramos un plástico y nos fuéramos para el monte (...) Yo fui operado a corazón abierto y ya tengo 73 años, no puedo trabajar, y si no tengo la plata tampoco puedo pagar. ¿Qué más puedo hacer?”, se pregunta.

En la casa del frente, Juan de Dios Mesa, de 36 años, se prepara para visitar su antigua casa y el bar que tenía en el barrio La Arrocera de Puerto Valdivia, el más afectado por la creciente del río Cauca del pasado 12 de mayo, cuando uno de los túneles del proyecto Hidroituango se destapó naturalmente y arrasó con más de 20 casas y dejó otra treintena inhabitables.

“Aquí hemos recibido tres pagos de EPM, pero ya vamos para el cuarto mes y uno se empieza a preocupar. Allá teníamos negocios, pero aquí no tenemos nada”, dice.

Dos horas después, ya en “el Puerto” (como los habitantes llaman al corregimiento), constata que el almacén de su mamá fue saqueado, que la casa en la que vivía tiene los cimientos dañados, y que el barrio en el que creció parece más una zona de guerra: habitado por insectos, con las calles llenas de muebles dañados, y sumido en un silencio que solo interrumpe el Cauca, que pasa a pocos metros.

“Lo más triste es que no sabemos si podremos volver, o a dónde nos vamos a ir. Es toda una vida de la que ya no queda nada”, dice Miriam David, la madre de Juan de Dios.